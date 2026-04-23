$!Refuerzan control al transporte público en Mazatlán con supervisión en unidades y choferes

Con un enfoque más riguroso en la calidad del servicio, la delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán puso en marcha un operativo de inspección al transporte urbano del puerto, abarcando tanto el estado de las unidades como la documentación y desempeño de los operadores.
Así lo dio a conocer el delegado Juan de Dios Mendoza López el cual señaló que estas acciones buscan garantizar que los camiones cumplan con condiciones óptimas para brindar un servicio seguro, digno y eficiente a la ciudadanía.
Mendoza López comentó que las revisiones contemplan aspectos fundamentales como la vigencia de permisos y licencias, así como el estado físico de las unidades, teniendo entre los puntos prioritarios el funcionamiento del aire acondicionado, la limpieza general del camión, la integridad de los asientos y las condiciones mecánicas que eviten riesgos para los pasajeros.
“Iniciamos con los camiones de la Alianza, verificando que cumplan con las condiciones mínimas necesarias como la seguridad, higiene y estética. Vamos a revisar aspectos como el aire acondicionado y que los asientos estén en condiciones adecuadas, que no ocasionen accidentes”, comentó.
“Este tipo de revisiones van a ser sorpresa y se realizarán en las diferentes terminales de los camiones”, agregó.
El delegado destacó que también se supervisa que los operadores cuenten con la documentación requerida, incluyendo certificados de aptitud y exámenes toxicológicos, con el objetivo de asegurar que estén en condiciones adecuadas para desempeñar su labor.
Asimismo, detalló que el operativo inició con la Alianza de Transportes Urbanos de Mazatlán, que concentra un total de 35 rutas y alrededor de 400 unidades, mientras que para el mes de mayo, se extenderá a la Alianza Águilas del Pacífico, que cuenta con aproximadamente 120 camiones en circulación.
“Este es apenas el inicio; esperamos terminar en este mes de abril con los de la Alianza y continuar con Águilas del Pacífico. Posteriormente siguen los transportes escolares y de personal”, declaró.
Mendoza López mencionó que las inspecciones se realizan de manera aleatoria y sin previo aviso, con la intención de verificar el cumplimiento real de las condiciones del servicio y evitar simulaciones.
Además, advirtió que las unidades que no cumplan con la normativa serán sancionadas conforme a la ley, donde las medidas pueden ir desde la aplicación de multas hasta la suspensión del servicio, incluyendo el retiro de los camiones que sean enviados a corralones en caso de faltas graves.
En ese sentido, reiteró la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la supervisión, invitando a los usuarios a reportar cualquier irregularidad, proporcionando datos como el número de la unidad, fotografías, así como fecha, hora y ubicación del incidente.
Las denuncias pueden realizarse a través del número de WhatsApp 669 994 7388, lo que permitirá a la autoridad actuar de manera inmediata o en un plazo corto para aplicar las sanciones correspondientes.
Por su parte, el jefe de Inspectores, Guillermo Tolosa, destacó que este operativo forma parte de una estrategia permanente de mejora del transporte público, con la finalidad de elevar los estándares del servicio y responder a las demandas de los usuarios.
Por lo que con estas acciones, la autoridad busca no solo corregir deficiencias, sino también establecer un precedente en el cumplimiento de la normativa, priorizando la seguridad y comodidad de quienes diariamente utilizan el transporte urbano en Mazatlán.
“No es una cacería de brujas, pues lo que buscamos es que el transporte urbano esté en orden. Queremos que el servicio sea excelente para la población y para los turistas”, puntualizó.