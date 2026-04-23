$!Refuerzan control al transporte público en Mazatlán con supervisión en unidades y choferes

Con un enfoque más riguroso en la calidad del servicio, la delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán puso en marcha un operativo de inspección al transporte urbano del puerto, abarcando tanto el estado de las unidades como la documentación y desempeño de los operadores. Así lo dio a conocer el delegado Juan de Dios Mendoza López el cual señaló que estas acciones buscan garantizar que los camiones cumplan con condiciones óptimas para brindar un servicio seguro, digno y eficiente a la ciudadanía. Mendoza López comentó que las revisiones contemplan aspectos fundamentales como la vigencia de permisos y licencias, así como el estado físico de las unidades, teniendo entre los puntos prioritarios el funcionamiento del aire acondicionado, la limpieza general del camión, la integridad de los asientos y las condiciones mecánicas que eviten riesgos para los pasajeros.







“Iniciamos con los camiones de la Alianza, verificando que cumplan con las condiciones mínimas necesarias como la seguridad, higiene y estética. Vamos a revisar aspectos como el aire acondicionado y que los asientos estén en condiciones adecuadas, que no ocasionen accidentes”, comentó. “Este tipo de revisiones van a ser sorpresa y se realizarán en las diferentes terminales de los camiones”, agregó. El delegado destacó que también se supervisa que los operadores cuenten con la documentación requerida, incluyendo certificados de aptitud y exámenes toxicológicos, con el objetivo de asegurar que estén en condiciones adecuadas para desempeñar su labor. Asimismo, detalló que el operativo inició con la Alianza de Transportes Urbanos de Mazatlán, que concentra un total de 35 rutas y alrededor de 400 unidades, mientras que para el mes de mayo, se extenderá a la Alianza Águilas del Pacífico, que cuenta con aproximadamente 120 camiones en circulación.





