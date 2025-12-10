Refuerzan entrega de apoyos invernales en comunidades rurales de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la finalidad de garantizar que las familias en situación de mayor vulnerabilidad cuenten con abrigo y recursos básicos para enfrentar las bajas temperaturas con la llegada de la temporada invernal, el Gobierno de Mazatlán intensificó su estrategia de atención a comunidades rurales.

A través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán se ha reforzado de manera significativa la operación de apoyo a diversas comunidades del municipio, donde se concentra un mayor número de familias en condiciones de vulnerabilidad.

Así lo informó el titular de esta dependencia, Francisco Javier García Ruiz, quien destacó que el principal objetivo con estas acciones es el garantizar que las comunidades rurales cuenten con abrigo y respaldo suficiente para enfrentar el clima frío que se presenta en esta época del año.

“Estamos gestionando ante el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar, la llegada de apoyos invernales que en los próximos días comenzarán a distribuirse”, comentó.

“El nuevo Secretario, Omar López, ya ha estado en comunicación con el Ayuntamiento para coordinar estos apoyos invernales que incluirán chamarras y cobijas”, agregó.

García Ruiz comentó que hasta el momento se han entregado cerca de 250 apoyos invernales, de los cuales, 170 fueron entregados en la zona rural, siendo este un indicador del esfuerzo permanente por equilibrar la atención social entre sindicaturas, comisarías y la zona urbana del puerto.

Asimismo, expresó que muchas familias dependen de estos apoyos para mitigar los efectos del frío, especialmente niñas, niños y adultos mayores, quienes son los más afectados por los cambios climáticos.

“Hemos estado trabajando en conjunto Bienestar Municipal y Bienestar del Estado para asegurar que estos apoyos lleguen a las familias que más lo necesitan”.

García Ruiz informó que en los próximos días estarán llegando los nuevos paquetes invernales, los cuales serán distribuidos de manera focalizada en las comunidades que registran mayores necesidades y limitaciones económicas.

El funcionario precisó que esta estrategia también ha incluido la entrega de despensas como parte del compromiso de la dependencia de apoyar no solo con abrigo, sino también con alimentos básicos para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias.

“Además de los atados invernales, hemos entregado más de 400 despensas por parte de Bienestar Municipal. A esto se suman los apoyos que está brindando el DIF municipal, por lo que se está reforzando la atención a la zona rural, y en eso estamos concentrados”, señaló.

De esta forma, García Ruiz señaló que la coordinación entre Municipio y Estado representa un paso firme para asegurar que la atención social llegue donde realmente es necesaria y en el momento adecuado.

Esto, debido a que el clima invernal incrementa la vulnerabilidad de los hogares, por lo que estas acciones buscan brindar tranquilidad y protección, sobre todo en viviendas que no cuentan con una infraestructura suficiente para enfrentar el descenso de temperatura.