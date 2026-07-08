Refuerzan estrategia para proteger planteles de Mazatlán durante vacaciones de verano

Ante el arranque del periodo vacacional de verano programado para el 16 de julio, la Secretaría de Educación Pública y Cultura reforzará la estrategia “La Escuela es de Todos”, programa con el que buscará prevenir robos, vandalismo y daños en la infraestructura educativa.

Así lo dio a conocer José Juan Rendón Gómez, Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPyC correspondiente a los municipios de Mazatlán, San Ignacio y Concordia, quien expresó que este programa se desarrolla mediante la participación coordinada de padres de familia, vecinos, directivos escolares y autoridades de seguridad.

Rendón Gómez señaló que la estrategia se ha convertido en una herramienta fundamental para resguardar los planteles educativos durante los períodos en que permanecen sin actividad escolar.

“La participación de vecinos, padres de familia, directivos y autoridades permite mantener vigilancia constante en las escuelas. Se busca que al menos una vez por semana se realicen recorridos o guardias para verificar que todo se encuentre en orden dentro de los planteles”, expresó.

En este sentido, Rendón Gómez detalló que el programa contempla la integración de comités de seguridad conformados por personal educativo, padres de familia y habitantes de las zonas aledañas a las escuelas, quienes realizan recorridos y mantienen vigilancia constante para detectar cualquier situación irregular.

Señaló que las principales acciones consisten en que los vecinos permanezcan atentos a cualquier movimiento sospechoso dentro o alrededor de los planteles.

En caso de escuchar ruidos extraños o detectar la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar, se les invita a reportarlo de inmediato al número de emergencias 911 para que las autoridades correspondientes intervengan oportunamente.

Asimismo, explicó que existe una coordinación directa entre directores de escuelas y corporaciones de seguridad, lo que permite una reacción más rápida ante cualquier incidente que pudiera poner en riesgo las instalaciones educativas.

“Hay que invitar a los vecinos que nos ayuden ellos para que cualquier persona extraña el plantel educativo que escucha el ritmo llame al 911, para que se contacte con la directora o director, y este venga aquí al plantel educativo para que Seguridad Pública haga un recorrido entre el plantel y que verifique que está todo bien”, dijo.

El funcionario indicó que cada año la SEPyC proporciona a las autoridades de Seguridad Pública una relación de escuelas que en algún momento han sido afectadas por actos vandálicos o robos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en esos puntos durante los periodos vacacionales.

Destacó que la estrategia ha dado resultados favorables, al señalar que ha contribuido a reducir de manera significativa los casos de vandalismo en los planteles educativos, sin embargo, destacó que es indispensable mantener y reforzar estas acciones preventivas para evitar que vuelvan a registrarse afectaciones.

Además, precisó que los delitos contra las escuelas pueden ocurrir en cualquier sector de la ciudad, independientemente de su nivel económico o ubicación, por lo que consideró fundamental la participación de toda la sociedad en el cuidado de estos espacios.

Rendón Gómez reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a la estrategia “La Escuela es de Todos”, recordando que los centros educativos forman parte del patrimonio de la comunidad y que su conservación es esencial para garantizar que miles de estudiantes encuentren instalaciones seguras y en buenas condiciones al regreso a clases.

DATO

José Juan Rendón Gómez informó que durante este periodo vacacional se registró una salida aproximada de 100 mil alumnos y 9 mil maestros, entre los municipios de Mazatlán, San Ignacio y Concordia.