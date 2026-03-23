$!Refuerzan lectura en primarias y mantienen atención educativa en zonas de Concordia

La directora de Educación Primaria Estatal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gladys Marlene Cárdenas Gastelo, resaltó la respuesta de alumnos, docentes y padres de familia en convocatorias que buscan fortalecer el hábito lector, al tiempo que reconoció los retos que enfrenta el sector educativo en el sur de Sinaloa, en especial en los municipios como Concordia y El Rosario. En el evento donde se lanzó la convocatoria para participar en el Tercer Encuentro Bosque Serendipia. Territorio de amor por la lectura, que organiza la SEPyC, la profesora durante su visita al sector 7, explicó que desde hace tres ciclos escolares se impulsa una convocatoria estatal que involucra a toda la comunidad educativa en actividades como cuentacuentos, las cuales han permitido despertar el interés de los niños por la lectura. A su vez, informó sobre la situación que se vive en la zona sur del Estado, particularmente en Concordia, en donde la funcionaria reconoció que se han presentado dificultades derivadas del contexto de inseguridad, lo que ha obligado a ajustar las dinámicas escolares.

Precisó que las autoridades educativas mantienen un monitoreo constante para garantizar tanto la seguridad como la continuidad del aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a las comunidades serranas, particularmente en La Petaca, en Concordia, detalló que se mantiene contacto constante con las familias y docentes para dar seguimiento a la educación de los menores, aunque reconoció las dificultades que enfrentan. “Ahorita estamos con La Petaca... Ahí estamos avanzando, los papás también están preocupados y entienden la situación. Ahorita están de manera virtual, pero cuando no tenemos la tecnología vemos cómo le vamos a hacer, que es mandar los trabajos a los niños. Tenemos aproximadamente 40 niños ahí, pero que sí necesitan de sus maestros”, expresó Cárdenas Gastelo. Añadió que existe coordinación permanente con padres de familia y docentes, quienes también participan activamente informando sobre las condiciones en las comunidades De hecho, dijo, hay profesores que se mantienen en el área del Ayuntamiento de Concordia desde donde planean las dinámicas de estudio. “Los mismos padres avisan, ‘maestro, no subas’, y nosotros también somos empáticos; la prioridad son nuestros niños”, expresó.