Refuerzan limpieza en playas durante Semana Santa 2026

MAZATLÁN._ Para mantener limpia las playas de Mazatlán durante Semana Santa 2026 se realizaron labores de limpieza desde el jueves al domingo.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que Servicios Públicos Municipales, a través del Departamento de Aseo Urbano, en coordinación con la Operadora y Administradora de Playa, llevaron a cabo labores de limpieza en las zonas de playa del puerto.

Estas acciones se realizaron del jueves 2 al domingo 5 de abril, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios turísticos.

Se instalaron 200 contenedores para basura en zonas aledañas y accesos a las playas, facilitando así la correcta disposición de los residuos por parte de los visitantes.

De manera complementaria, el Gobierno Municipal implementó brigadas de concientización y limpieza a lo largo del litoral, abarcando desde la zona de Cerritos hasta el Monumento al Pescador. Asimismo, se realizaron labores de limpieza tanto en el Malecón como en las playas del puerto.

En estas acciones participaron un total de 340 personas, de las cuales 270 pertenecen a Servicios Públicos Municipales y 70 a la OAP, reflejando el compromiso conjunto por preservar la imagen y el entorno natural de Mazatlán durante una de las temporadas de mayor afluencia turística.