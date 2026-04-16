Refuerzan operativo de seguridad en Mazatlán por rodada ‘Pueblos y Paisajes’ de este domingo

Con la finalidad de mantener condiciones de orden y prevención en Mazatlán tuvo lugar la reunión de la Mesa de Construcción de Paz, donde autoridades dan seguimiento a las estrategias de seguridad con operativos en curso y próximos a implementar, como el correspondiente a la rodada “Pueblos y Paisajes”, programada para este domingo.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien aseguró que día con día se analizan las condiciones de seguridad y definen acciones para prevenir incidentes en el Municipio a través de estrategias revisadas por los tres niveles de Gobierno.

Palacios Domínguez señaló que, ante la realización de esta rodada organizada por el Gobierno del Estado, se contempla un despliegue de vigilancia en puntos estratégicos del trayecto, con el objetivo de garantizar la integridad de los participantes, así como mantener el orden vial durante el recorrido.

“Todos los días nos reunimos en la Mesa de Construcción de Paz y revisamos los operativos que están en marcha o los que se van a poner en marcha, es por eso, que el próximo operativo será este domingo, con una rodada que va a salir del Centro de Convenciones a La Noria, que se llama ‘Pueblos y Paisajes’”, comentó.

La Alcaldesa expresó al culminar la más reciente reunión de la Mesa de Construcción de Paz, que día con día se revisan las acciones de prevención y seguridad que se encuentran en marcha, así como aquellas que están por implementarse, lo que permite ajustar los operativos de acuerdo con las necesidades del puerto.

En este sentido, comentó que el domingo se estará desplegando un dispositivo especial para este evento, en el cual se contempla un esquema de vigilancia que garantice la seguridad de cada uno de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad.

Palacios Domínguez informó sobre el avance que se ha conseguido a través del programa “Territorio de Paz”, en el cual se contempla la creación de comités ciudadanos enfocados en la prevención y atención de problemáticas sociales en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de dicha estrategia, la Alcaldesa comentó que en Mazatlán, actualmente operan 132 chats de seguridad, herramienta de comunicación directa entre la población y las autoridades mediante la cual se atienden reportes y solicitudes de apoyo de forma más ágil.

“Estuvimos informando sobre los avances que tenemos en Territorio de Paz, en el cual se están creando diferentes comités. En el caso específico de Mazatlán tenemos 132 chats de seguridad, de los cuales estamos muy al pendiente de todas las peticiones que se tienen”, declaró.

“Tenemos un consejo de seguridad donde hay participación ciudadana, de tal forma que siempre estamos reforzando la seguridad donde se requiere”, añadió.

Asimismo, la Alcaldesa señaló que se cuenta con un Consejo de Seguridad con participación ciudadana, lo que fortalece la coordinación y permite identificar con mayor precisión las zonas donde es necesario reforzar la presencia de las corporaciones.

Palacios Domínguez destacó que la seguridad continúa siendo una prioridad para su administración, por lo que los operativos se mantendrán en constante evaluación y ajuste, con el propósito de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las demandas de la población.