$!Refuerzan operativo de seguridad por callejoneada del Día de Muertos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil mantuvieron presencia y vigilancia este sábado en el Centro Histórico como parte del operativo por el desfile de la tradicional Callejoneada por el Día de Muertos.
Encabezados por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón, los agentes realizaban rondines a pie por la Plazuela Machado y sus alrededores, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes que comenzaron a reunirse desde temprana hora.
Además, oficiales de la Policía Municipal, a bordo de patrullas, realizaron recorridos por las calles aledañas para evitar el ingreso de vehículos a la zona peatonal, a fin de mantener despejados los accesos y prevenir incidentes durante el evento cultural.
Por su parte, personal de Protección Civil Municipal supervisó que no se registraran aglomeraciones en las banquetas y acuerpó a los asistentes para mantener libres los pasillos por donde avanzarían los vehículos alegóricos y comparsas que formaban parte del recorrido.
De igual manera, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzaron su presencia a lo largo de la avenida Benito Juárez y el corredor turístico de Olas Altas, donde también habría actividades alusivas a la festividad.