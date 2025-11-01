$!Refuerzan operativo de seguridad por callejoneada del Día de Muertos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil mantuvieron presencia y vigilancia este sábado en el Centro Histórico como parte del operativo por el desfile de la tradicional Callejoneada por el Día de Muertos.

Encabezados por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón, los agentes realizaban rondines a pie por la Plazuela Machado y sus alrededores, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes que comenzaron a reunirse desde temprana hora.