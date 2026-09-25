Refuerzan rondines en zonas de restaurantes y hoteles de Mazatlán

Los rondines de vigilancia en zonas de restaurantes y hoteles de Mazatlán, se reforzaron tras los planteamientos de seguridad que empresarios hicieron al Ayuntamiento, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez señaló que, durante una reunión con integrantes de Intercamaral, escuchó las inquietudes del sector y asumió compromisos para aumentar la presencia de las corporaciones en los lugares donde se concentran estos negocios, destacando que estos recorridos ya se pusieron en marcha.

“Estuve en la Intercamaral, donde tuve la oportunidad de hablar con algunos empresarios y hacer compromisos que ya se están cumpliendo: específicamente, rondines de vigilancia en zonas donde se encuentran sus restaurantes y hoteles”, comentó.

“Se están aplicando algunas estrategias para dar mayor seguridad a esos negocios”, añadió.

La Alcaldesa agregó que se aplican otras estrategias para dar mayor seguridad a los establecimientos, aunque no detalló en qué consisten ni precisó la frecuencia de los patrullajes.

En ese contexto, informó que un grupo interinstitucional detuvo alrededor de las cinco de la mañana a personas presuntamente relacionadas con asaltos a comercios, particularmente restaurantes.

Sin embargo, la Alcaldesa no indicó cuántas personas fueron detenidas ni proporcionó detalles sobre los hechos que se les atribuyen; señaló que la Fiscalía daría más información.

“Se dio el aseguramiento y detención de un grupo que estaba asaltando a comercios, específicamente a restaurantes. Eso fue en la madrugada, como a las cinco de la mañana”, dijo.

“Gracias a la denuncia ciudadana, a la denuncia que se tiene que hacer ante las autoridades correspondientes, se pueden hacer detenciones como esta”, agregó.

Por otro lado, Palacios Domínguez detalló que entre los planteamientos del Ayuntamiento en la mesa de seguridad, se encuentra una solicitud de equipamiento para la Policía Municipal y de mejoras para el C4, gestionada por el Gobierno estatal ante la Federación.

Asimismo, destacó que la vigilancia también responde a las peticiones de habitantes de colonias populares, quienes solicitan principalmente alumbrado público y más presencia de las Fuerzas de Reacción Interinstitucional.

Finalmente, Palacios Domínguez explicó que los recorridos se programan con apoyo de un mapa de las zonas con mayor incidencia delictiva, por lo que las autoridades se mantienen bajo vigilancia constante para atender cualquier situación que se presente.

“Las colonias populares nos piden alumbrado público, eso es lo que más nos piden. Nos piden también mayor vigilancia por parte de las Fuerzas de Reacción Interinstitucional. Se hace una estrategia para ver el mapa de calor, es decir, las colonias con mayor incidencia delictiva, para saber y programar los rondines de vigilancia”, manifestó.

“Estamos al pendiente de cubrir los 194 cuadrantes que se tienen actualmente en la ciudad. Todos ellos son vigilados por los tres niveles de gobierno, que ahorita conforman alrededor de nueve mil elementos”, puntualizó.