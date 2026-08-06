$!Refuerzan seguridad ante hechos violentos en el corazón de Mazatlán: Alcaldesa

“Llegó el general Victoria y reforzó más la estrategia en todo lo que es el Centro Histórico y todo lo que caminan los cruceristas (con) soldados, Guardia Nacional, Marina, todo, pero de proximidad para no generar una psicosis”.

“Acaba de llegar el general Victoria a reforzar, porque nosotros solicitamos al general Sinuhé (Téllez López, Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa), pues por lo que aconteció ahí en el corazón de Mazatlán, le decíamos, yo le decía que estaba muy preocupada, que qué va a pasar y ya al otro día implementaron lo del código azul”, dijo.

“Acaba de llegar el general Victoria a reforzar, porque nosotros solicitamos al general Sinuhé (Téllez López, Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa), pues por lo que aconteció así en el corazón de Mazatlán le decíamos, yo le decía que estaba muy preocupada, que qué va a pasar y ya al otro día implementaron lo del código azul”, dijo Osuna Zavala ente jueves en entrevista con personal de medios de comunicación.

Ante la preocupación generada por los hechos violentos registrados recientemente en el corazón de Mazatlán se reforzó la seguridad en el Centro y en la ciudad, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

El reforzamiento de la seguridad es tanto donde caminan los turistas de cruceros, en el resto de la ciudad y en área rural del municipio, reiteró.

“Es en el Centro de la Ciudad y todo Mazatlán, en el área turística, donde caminan los turistas y también en las áreas rurales donde están yendo los turistas a los pueblos señoriales”, expresó Osuna Zavala.

Apenas el lunes pasado fueron asesinados a balazos dos motociclistas entre las calles Constitución y Teniente José Azueta y el martes un hombre fue herido a balazos entre la calle Aquiles Serdán y el callejón Chávez, en pleno Centro de la Ciudad, pese al fuerte despliegue de seguridad que incluye militares armados a pie, a bordo de camionetas y hasta en una tanqueta.

Con respecto a la privación de la libertad de dos turistas de Ciudad Juárez, Chihuahua, en días pasados al salir de un bar, y que presuntamente fueron liberados horas después tras obligarlos a transferir 10 mil pesos a sus captores, dijo que ese tipo de casos lo maneja la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Es que eso lo maneja la Fiscalía, sí nos enteramos nosotros como la Policía Preventiva que tenemos, pero ya todo eso lo maneja la Fiscalía, están las estrategias de Marina y de todos los 2 mil militares que están aquí en Mazatlán y todos están aquí en toda la ciudad y en el área rural también están trabajando”, continuó la Alcaldesa.

Pese a los hechos violentos que se han intensificado en las últimas tres semanas en Mazatlán, Osuna Zavala aseguró que sí es seguro tener una vida nocturna en Mazatlán.

“Sí, por ejemplo, me ha comentado gente que sale en la noche, mis compañeros arquitectos que se van a los restaurantes, cenan, se regresan a su casa sin ningún problema, se sienten seguros”, manifestó.