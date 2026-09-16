$!Refuerzan seguridad durante desfile del 16 de septiembre en el malecón de Mazatlán

Un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y Fuerzas Armadas fue implementado durante el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre, realizado sobre la Avenida del Mar en Mazatlán para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Desde antes del comienzo del evento, elementos de la Policía Municipal, corporaciones federales, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron distribuidos en diferentes puntos del recorrido y en las vialidades cercanas.

La mayor presencia de elementos se observó sobre la Avenida Cruz Lizárraga, vialidad paralela a la Avenida del Mar, donde las corporaciones permanecieron desplegadas para vigilar los accesos hacia la zona del desfile.

Los agentes se colocaron en diferentes intersecciones y puntos estratégicos de esta avenida, con el propósito de controlar el ingreso de personas, mantener el orden y responder ante cualquier eventualidad durante la concentración ciudadana. El dispositivo también comprendió otras calles paralelas y accesos a la Avenida del Mar, por donde ingresaron las familias que acudieron a presenciar el paso de los contingentes.

El operativo se extendió a lo largo de la franja costera, donde se observó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, donde el personal federal realizó recorridos y mantuvo vigilancia en distintos tramos del paseo marítimo como parte de las acciones preventivas implementadas durante la ceremonia cívica.