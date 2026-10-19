Refuerzan seguridad en áreas donde ocurrieron hechos violentos el domingo en Mazatlán: Alcaldesa

Ante los ataques a balazos la tarde noche del domingo que dejaron tres personas asesinadas y tres más heridas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que se refuerza la seguridad en las zonas donde ocurrieron esos hechos.

“Todos los días revisamos la estrategia de seguridad, todos los días asistimos a la Mesa de Construcción de Paz, por supuesto que no queremos que pase absolutamente nada en Mazatlán, ningún acto de violencia”, agregó en entrevista.

Aunque dijo que de jueves a sábado no se registró ningún hecho violento en Mazatlán, la mañana del jueves 15 de octubre un joven motociclista fue asesinado a balazos sobre el puente del Río Presidio, en Villa Unión y una mujer que lo acompañaba resultó herida.

Además, otra persona del sexo masculino fue atacada a balazos en un autobaño ubicado en el Fraccionamiento Pradera Dorada II, en este puerto, y falleció horas después en un hospital.

Ese mismo día un joven de 19 años fue asesinado a balazos frente a una refaccionaria en la Colonia Jaripillo y por la noche otro hombre fue hallado asesinado a balazos en una calle de la Colonia Corredor de Abastos, mientras que el viernes fueron localizados los cuerpos de dos hombres en avanzado estado de descomposición en un cerro de la Colonia Lomas del Ébano, en esta ciudad y el sábado falleció un joven en un hospital al que fue trasladado tras resultar herido en un ataque el 11 de octubre.

“Desafortunadamente el día de ayer hubo eventos que pusieron en riesgo y en este caso hubo decesos que lamentar, mi solidaridad para esas familias que están sufriendo, rápidamente activamos los protocolos de atención inmediata que corresponde a la Policía Municipal porque nosotros somos primeros respondientes”, añadió la Alcaldesa.

“Y en coordinación con la Mesa Interinstitucional se están llevando las investigaciones pertinentes y reforzamiento de la seguridad en las áreas donde ocurrieron los hechos, entonces vamos a continuar en estos días, todavía en coordinación con el Estado, con la Federación haciendo que la paz y la tranquilidad regrese a Mazatlán que es nuestra prioridad”.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, agregó que se sigue aplicando la estrategia de coordinación interinstitucional para contrarrestar los hechos de violencia en Mazatlán y también dijo que se tenía cerca de 70 horas que no se presentaba ningún homicidio pese a que sí se registraron tanto el jueves y el viernes, además el sábado falleció un joven herido a balazos el 11 de octubre.

“La estrategia sigue siendo la misma se focaliza en los lugares donde se presentan y se atienden los reportes y se acude con personal de la Policía Municipal, además de las fuerzas de los tres órdenes”, continuó Jacobo Guerrero.

También dijo que sí se registran personas detenidas, algunas por conducir vehículos con reporte de robo, por robo, por contar con órdenes de aprehensión, pero cuando surge un ataque de alto impacto se realizan los operativos de búsqueda.

“Y efectivamente las personas que realizan esos ataques actúan de manera premeditada, hacen el hecho y huyen, si la Policía advirtiera que esas personas son las que realizan el ataque ténganlo por seguro que se hace una persecución y o detención, en este caso hasta ahorita pudiera ser que no hay registros, después del hecho, de una detención, pero la búsqueda continúa, además de que las autoridades correspondientes realizan una carpeta de investigación y ellos realizan las pesquisas para una probable detención a futuro”.