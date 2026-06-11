Refuerzan seguridad en carreteras de la región tras privación de la libertad de 12 personas en el municipio de Rosario

Tras la privación de la libertad de 12 personas el miércoles en el municipio del Rosario, las cuales ya todas fueron liberadas, se reforzó la seguridad en las carreteras de la región, confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“La cuestión de las carreteras es una cuestión totalmente federal, nosotros apoyamos solamente en coordinación en los operativos especiales que somos requeridos... sí por parte de la Guardia Nacional sí hay reforzamiento y una atención adecuada, afortunadamente las personas están con bien”, agregó en entrevista.

Tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz realizada la mañana de este 11 de junio en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado en este puerto, C-4, añadió que el reforzamiento es para evitar cualquier situación o hecho delictivo.

Ese reforzamiento lo hace principalmente la Guardia Nacional Carreteras por ser su jurisdicción, la SSPM no tiene jurisdicción en carreteras federales, pero si se necesita el apoyo se brinda de manera inmediata.

"Fueron liberadas (las seis personas creadoras de contenido), es la información que tienen, la autoridad federal es la que podría proporcionar mayores datos", continuó Barrón Valdez.

"También tiene esa información (de la privación de la libertad de 5 conductores de camiones y un mecánico y ya liberados), pero yo no les puedo dar esa información porque yo no la tengo de momento".

De acuerdo con lo que de dio a conocer públicamente por personal de instituciones que tomaron conocimiento de los hechos, la mañana del miércoles un grupo de seis creadores de contenido que provenían de Tuxpan, Nayarit a bordo de una camioneta tipo Voyager, blanca, fueron privados de la libertad por personas armadas en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, en inmediaciones del poblado de Tablón Viejo, en el municipio del Rosario y los llevaron con rumbo desconocido y con el rostro cubierto.

Tras corroborar que no eran integrantes de un grupo delictivo rival, los dejaron en libertad este jueves 11 de junio y tras ser localizados en un punto del Despliegue Operativo Mazatlán, fueron escoltados a este puerto para rendir su declaración ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas y regresar a sus hogares,

No refieren haber sido golpeados, se encuentran bien de salud, añadió el personal consultado.

También se dio a conocer que el mismo miércoles hombres armados privaron de la libertad a cinco conductores de camiones de carga y un mecánico en una empacadora de frutas en Agua Verde, en el mismo municipio del Rosario, y también fueron dejados en libertad horas después.