$!Refuerzan seguridad en Centro de Mazatlán tras abandono de resto humano frente al Palacio Municipal

Tras el abandono de un resto humano y un mensaje frente al Palacio Municipal la mañana de este martes, fue reforzada la seguridad en el Centro de la Ciudad y en diferentes puntos de Mazatlán.
Los hechos se registraron cerca de las 6:00 horas en el área de la puerta de la oficina de Ingresos del Gobierno de Mazatlán, en los momentos en que la vigilancia estaba a cargo de elementos de la Policía Municipal, de acuerdo con lo que confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero.
Posteriormente se observaron recorridos de vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en camionetas y al menos una tanqueta.
También se vio a soldados brindando vigilancia a pie en la Plazuela República, que al igual que la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, fue muy visitada este 27 de octubre por decenas de turistas que llegaron en cruceros que arribaron este día a Mazatlán.
Los recorridos de vigilancia tanto de elementos militares como de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también se hicieron en distintos puntos de la ciudad y se instalaron retenes en avenidas como Gabriel Leyva, Juan Pablo II y Río Piaxtla, entre otras.
Los hechos de este martes ocurren dentro de los más de dos años de disputa entre facciones del cártel de Sinaloa, que comenzó el 9 de septiembre del 2024 y que en el municipio de Mazatlán se recrudeció de junio pasado a la fecha.