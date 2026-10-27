$!Refuerzan seguridad en Centro de Mazatlán tras abandono de resto humano frente al Palacio Municipal

Tras el abandono de un resto humano y un mensaje frente al Palacio Municipal la mañana de este martes, fue reforzada la seguridad en el Centro de la Ciudad y en diferentes puntos de Mazatlán.

Los hechos se registraron cerca de las 6:00 horas en el área de la puerta de la oficina de Ingresos del Gobierno de Mazatlán, en los momentos en que la vigilancia estaba a cargo de elementos de la Policía Municipal, de acuerdo con lo que confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

Posteriormente se observaron recorridos de vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en camionetas y al menos una tanqueta.