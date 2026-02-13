$!Refuerzan seguridad en entradas a Mazatlán con operativo de inspección y vigilancia

Con la instalación de controles preventivos y revisiones de rutina en los accesos principales a la ciudad, así como en otros puntos del puerto, autoridades federales, estatales y municipales implementaron un operativo de seguridad durante el desarrollo del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘¡Arriba la Tambora!’. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y otras corporaciones fueron los encargados de poner en marcha este dispositivo al intensificar la presencia de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, tanto a través de la red carretera, como en distintas zonas urbanas con alta afluencia vehicular.







Entre las principales rutas donde se pudo observar el despliegue de elementos y filtros de seguridad, se encuentra el acceso por carretera sobre la Carretera Internacional México 15 al norte del puerto cerca del ejido de El Venadillo, así como también en la salida sur del puerto sobre esta misma vía. Otro de los puntos donde se han intensificado las revisiones de vehículos y personas en la zona urbana es en la avenida Antonio López Sáenz, en la colonia Ricardo Flores Magón.





