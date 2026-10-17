Refuerzan seguridad en estadios de beisbol de Sinaloa con tres círculos de vigilancia

MAZATLÁN._ Con un esquema de tres círculos de vigilancia, autoridades de los tres niveles de Gobierno estarán implementando operativos de seguridad en los estadios de beisbol de Sinaloa, a petición de los propietarios de los inmuebles y de la Liga de Béisbol del Pacífico.

Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública estatal, indicó que el dispositivo contempla la participación escalonada de corporaciones municipales, estatales y federales, además de personal de Protección Civil, con el propósito de reforzar la seguridad durante los encuentros deportivos.

Detalló que el primer círculo corresponde a elementos de la Policía Municipal, quienes mantienen el contacto inicial con los asistentes; en el segundo participan la Policía Estatal y Protección Civil, mientras que el tercer perímetro está a cargo de las fuerzas federales, donde colaboran elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“A petición de los diferentes dueños de los estadios y de la liga de beisbol, se implementaron dispositivos de seguridad, los cuales consisten en el establecimiento de círculos concéntricos”, comentó.

“Así que el primer contacto lo tiene personal de la Policía Municipal; en el segundo círculo se encuentra personal de la Policía Estatal con Protección Civil, y en el tercer círculo nos está apoyando el grupo interinstitucional, las fuerzas federales, como es el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Entre los inmuebles donde se desarrollan los encuentros de la Liga Mexicana del Pacífico se encuentran el Estadio Teodoro Mariscal, casa de los Venados de Mazatlán; el Kuroda Park, de los Algodoneros de Guasave; el Chevron Park, de los Cañeros de Los Mochis; y el Estadio Juan Ley Fong, de los Tomateros de Culiacán.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que, hasta el momento, los encuentros que se han celebrado en Mazatlán, Culiacán y Guasave se han desarrollado sin registrar ningún incidente.

“Hasta ahorita, los eventos que se han realizado tanto en Mazatlán como en Culiacán, también en Guasave, han salido sin novedades”, afirmó.

El esquema de vigilancia se mantiene como una medida de coordinación entre las corporaciones de seguridad para atender los eventos deportivos, aunque el funcionario no precisó cuántos elementos participan en cada estadio ni si el operativo contempla medidas adicionales para el ingreso de los aficionados.