Refuerzan seguridad en fraccionamiento San Jorge ante reportes de incrementos de robos: Alcaldesa de Mazatlán

Tras el anuncio de vecinos del fraccionamiento San Jorge de que la tarde de este martes se manifestarán y bloquearán la avenida Óscar Pérez Escobosa al estar cansados por el incremento de robos en esa zona de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que el Secretario de Seguridad pública ya se reunió con los habitantes de la zona y se reforzó la seguridad.

“De hecho desde el día de ayer (domingo) el secretario de Seguridad Pública Municipal, el doctor Othoniel Barrón estuvo ahí en el fraccionamiento San Jorge, ya hubo un acercamiento con los vecinos, con las vecinas, también el Secretario del Ayuntamiento tiene una reunión con ellos, por supuesto que todas las manifestaciones son libres de hacerse, pero es nuestra obligación también responderle a la gente cuando tengan inquietudes o quejas de acuerdo a la seguridad”, añadió Palacios Domínguez.

“Decirles que tenemos ya implementados 150 segurichat precisamente para tener nuestro Mazatlán, que lo tenemos dividido en 12 zonas para tener estos rondines, para tener proximidad social y para que la Policía Municipal Preventiva esté en contacto con la ciudadanía, pues tenga un mayor acercamiento y pueda actuar inmediatamente ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población”.

La Presidenta Municipal agregó que se está reforzando la seguridad en esa zona del norte de Mazatlán.

“Sí se está reforzando la seguridad, por lo pronto instruí al doctor Othoniel Barrón de que reforzara los rondines de seguridad, desde ayer hay presencia y hubo contacto con los vecinos porque lo manifestaron desde ayer que tenían la intención de manifestarse y bueno, el día de hoy otra vez vamos a estar reuniones con ellos, obviamente que todas las peticiones aquí son atendidas y van a ser debidamente canalizadas”, reiteró la Presidenta Municipal.

De acuerdo con lo que se ha difundido en redes sociales, los vecinos de dicho fraccionamiento contemplan manifestarse este 12 de agosto y tomar las calles San Jorge, Monterrey y Libramiento 2 o avenida Oscar Pérez Escobosa, a las 18:00 horas por el incremento de robos en esa parte de la ciudad.