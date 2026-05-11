Refuerzan seguridad en la zona de El Venadillo y norte de Mazatlán tras hechos violentos

Tras los hechos violentos que se han registrado en esa zona, se reforzó la seguridad en el área del Ejido El Venadillo y el norte de la ciudad de Mazatlán, reconoció el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Sí estamos pendientes, sí tenemos un reforzamiento en esa zona, en toda la zona del Venadillo, de hecho nos están apoyando las autoridades federales también, y del estado haciendo recorridos en esa zona”, añadió.

Apenas la mañana del domingo 10 de mayo se registró un ataque a balazos contra dos hombres en el interior de la Yarda Mazatlán de Comerciantes, ubicada en esa misma zona, que dejó una persona muerta en el lugar y otra falleció momentos después en un hospital al que fue trasladada.

La noche del lunes 4 de mayo fueron localizados caminando sobre la Carretera Internacional 15 México Nogales, frente a las instalaciones de conocido club deportivo tres hombres semidesnudos y con visibles huellas de violencia, según reportaron en su momento las autoridades.

Agregaron que dichas personas habían sido reportadas como desaparecidas desde el sábado 2 del mes en curso en la Sindicatura de El Recodo. Su localización se realizó en la misma zona del Ejido El Venadillo.

Barrón Valdez expresó que sí se tiene una investigación en esa zona de la ciudad, pero el personal de la corporación a su cargo hace un reforzamiento en las áreas en donde se han presentado eventos delictivos que se consideran de impacto y en este caso es toda la zona norte de Mazatlán.

“Ha sido generalizado (la comisión de hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad en los últimos meses), pero nosotros estamos atendiendo desde los primeros eventos que hicieron de impacto ahí hemos estado atentos con esa zona”, recalcó.

También dio a conocer que el pasado fin de semana acudieron 12 mil 790 visitantes a los panteones de Mazatlán por la celebración del Día de las Madres y en el concierto que se realizó en el Centro de Usos Múltiples se tuvo una asistencia de mil 500 asistentes, no hubo atenciones médicas, no hubo personas detenidas ni hechos delictivos en el área del Operativo de Seguridad.

”En el resto de la ciudad hubo un total de 20 personas detenidas, podemos resaltar dos por robo a comercio en tentativa, cuatro por robo violento a comercios, seis por tránsito de vehículo con reporte de robo, uno por narcomenudeo, entre otros delitos, hay una recuperación de 13 motocicletas solamente por nosotros como autoridad municipal y seis vehículos recuperados y dos motocicletas con placas sobrepuestas y un total 17 dosis de la droga mejor conocida como ‘cristal’ aseguradas”, reportó.

”También me gustaría resaltar algo importante: en las estadísticas que tenemos nosotros en la Unidad de Análisis, hay un descenso de 37 por ciento en los últimos 21 días y un descenso del 20 por ciento en los últimos 14 días en el total de los delitos”.