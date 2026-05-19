Refuerzan seguridad en Mazatlán tras asesinato de mujer y restos humanos encontrados, dice Alcaldesa

Tras el feminicidio registrado este martes en el Fraccionamiento Real del Valle y el hallazgo de dos restos humanos femeninos en inmediaciones de El Castillo el fin de semana, se está reforzando la seguridad en Mazatlán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Es un hecho muy lamentable y se encargarán las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía de determinar la investigación y bueno, solamente comentarles que estamos actuando, reforzando la seguridad en la zona”, añadió Palacios Domínguez en entrevista tras el asesinato de una mujer en el Fraccionamiento Real del Valle, al norte de la ciudad.

Ante el hallazgo de los restos humanos en inmediaciones de El Castillo, al sur de Mazatlán, dijo que se han estado reforzando las áreas de seguridad donde se ve que se necesita hacer presencia de más elementos.

“Decirles que tenemos muchísima, pero muchísima coordinación los tres niveles de Gobierno y tenemos apoyo de nuestra Gobernadora Yeraldine y de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum”.

También dio a conocer que a partir del 27 de mayo comenzarán unas ferias por la Paz en Mazatlán en coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Estamos haciendo trabajo de coordinación los tres niveles de Gobierno para poder tener aquí en Mazatlán más seguridad en todas las colonias, en la zona urbana, en la zona rural, vamos a comenzar con estos trabajos de las Ferias por la Paz en Pradera Dorada el 27 de mayo y comentarles que en estas Ferias por la Paz van a participar los tres niveles de Gobierno, vamos a tener entre otros apoyos, aparte de despensas, de cortes de cabello, de trámites que pueden que pueden hacer en cuanto a actas de nacimiento, solicitudes que pueden hacer de gestiones en el Gobierno Municipal, también se van a reforzar los segurichat que próximamente les vamos a dar a conocer”, añadió.

Reiteró que se van a estar realizando esos Comités de Paz para reforzar toda la seguridad en el puerto de Mazatlán.