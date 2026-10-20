Refuerzan seguridad en plazas comerciales de Mazatlán tras el asesinato de dos hombres

Tras los ataques a balazos en estacionamientos de plazas comerciales en Mazatlán, que han dejado dos hombres asesinados, se reforzó la seguridad en estos lugares y ya fue detenido el presunto responsable del homicidio en Plaza Galerías que ocurrió el pasado 11 de octubre, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Quiero comentarles que en el caso particular de Galerías la persona que agredió a alguien dentro de las instalaciones ya fue detenida, ya fue puesta a disposición de la Fiscalía del Estado”, agregó en entrevista.

“Se están haciendo todas las diligencias, se están haciendo los operativos para poder tener más reforzamiento de seguridad en plazas comerciales y también en todos los tramos y en todas las calles donde ha habido sucesos”.

Y es que además del asesinato a balazos en el estacionamiento de la citada plaza comercial, el lunes 19 del presente mes se registró otro ataque a balazos en una plaza comercial ubicada también en la zona de la Marina Mazatlán, que dejó un hombre herido, el cual falleció cuando era trasladado a un hospital.

“Es correcto, ya fue detenida esa persona, ya está puesta a disposición de la Fiscalía, se están corriendo con las investigaciones y decirle a la gente que también buscamos eso, que los hechos sean pagados por las personas que cometen los crímenes”, reiteró.

“Es decir, que no exista impunidad, que la gente pueda tener la certeza y la seguridad de que la Policía Municipal, Estatal y las Fuerzas de Seguridad Federales que son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército están haciendo sus labores y por supuesto Fiscalía, las carpetas que se realizan se le dá seguimiento para que esas personas que cometen delitos paguen por ellos”.

Tras asistir este 20 de octubre a la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, también dio a conocer que en ese encuentro se trataron los casos de feminicidios registrados y las acciones para salvaguardar la vida de las personas del sexo femenino en Mazatlán y más tarde se reunirá con la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa para revisar acciones que se puedan implementar, además de tener el Botón de Acción para que quien esté en riesgo se comunique inmediatamente al C2 de la Policía Municipal.

“Poder tener mejores acciones que protejan a nuestras mujeres y a la sociedad en general, no minimizamos los hechos, nos ocupamos, estamos conscientes de la preocupación que tienen los mazatlecos, vamos a seguir trabajando todos los días, porque es nuestra responsabilidad, en las Mesas de Construcción de Paz, para que la tranquilidad regrese a Mazatlán”, subrayó la Alcaldesa.

También informó que en la Mesa de Construcción de Paz también se vio la estrategia para tener mejores boletines de comunicación semanales para que los medios de comunicación puedan tener la información de las detenciones, decomisos y el seguimiento a los delitos que se cometen en la ciudad porque es importante que la ciudadanía sepa que se está trabajando y que las personas que cometen delitos tienen que pagar por ellos.

“Uno de los temas a tratar el día de hoy que tuvimos en la Mesa fue justamente eso, la comunicación a través de vocerías para que la gente sepa, como por ejemplo el caso de Galerías que ya hay un detenido y que va a pagar por ese hecho”, recalcó.

“Fue un trabajo de investigación, un operativo que se hizo justamente y se le dio seguimiento gracias a las cámaras de seguridad que se tienen, gracias a la Fiscalía, y yo les he comentado anteriormente que ahora que visité Ciudad de México y que tuve la oportunidad de entrevistarme con Rosa Icela Rodríguez (Secretaria de Gobernación), una de las peticiones que tenemos y que lo ha reiterado nuestra Gobernadora Graciela Domínguez es justamente fortalecer al C4”.

Lo anterior, precisó, es tener mejor tecnología en el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, tener más cámaras de videovigilancia, tener más reforzamiento en los centros de control y vigilancia para que se puedan dar los aseguramientos y detenciones para que se haga justicia, que es lo que se busca.

Reiteró que todos los días se trabaja porque se quiere que regrese la paz y la tranquilidad a Mazatlán.