Refuerzan seguridad en Villa Unión con apoyo de fuerzas federales: SSPM

Tras el ataque a balazos y con artefactos explosivos en una vivienda de Villa Unión que dejó una pareja sin vida durante las primeras horas del pasado 7 de diciembre, se reforzó la seguridad en esa sindicatura con apoyo de las autoridades federales, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Reforzamos la seguridad con el apoyo de las autoridades federales, también estamos realizando recorridos constantes coordinados y también de manera natural los recorridos que se realizan por parte de los elementos que tenemos en la sindicatura”, añadió Barrón Valdez.

Dijo desconocer si alguna institución federal ha instalado alguna base en Villa Unión, pues el personal de la SSPM nada más interviene en los recorridos coordinados y hasta el momento se encuentra bien la seguridad en la zona rural del municipio de Mazatlán.

“(Se encuentra bien), hasta ahorita no tenemos eventos en esa zona, las zonas comerciales se encuentran bien, sin ninguna afectación, tanto la zona comercial de la ciudad también se encuentra sin afectaciones en el caso de lo que respecta a los delitos de robo a comercio, robo a persona, eso lo traemos son novedad”, continuó en entrevista.

Añadió que también se encuentra de esa manera la zona comercial de Villa Unión.

“Tenemos un aproximado de 11 motocicletas recuperadas, cinco vehículos recuperados en lo que es la semana que pasó (en el municipio de Mazatlán)”, informó.

También dijo que de las investigaciones por el ataque al domicilio en Villa Unión las realiza la Fiscalía General del Estado y de ello no informa a la SSPM.

“De las investigaciones no es que nos informen, es una facultad que tiene la autoridad (la Fiscalía), nosotros no intervenimos, en lo que respecta a resultados intervenimos con información si es que la solicitan”, precisó.

Barrón Valdez manifestó que hasta el momento la FGE no ha citado a ningún elemento de la SSPM por presunta omisión en atención del reporte al momento de la agresión en Villa Unión, no le han enviado a dicha corporación algún oficio para que comparezca ante dicha autoridad estatal algún elemento policial.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, vecinos comentaron que la agresión donde fue asesinada Daniela “N”. y Vicente “N”:, de 50 y 35 años, inició desde las 2:30 horas del domingo 7 de diciembre y duró cerca de tres horas, pero fue hasta las 7:00 de la mañana cuando acudieron autoridades al lugar.

El Secretario de Seguridad reconoció que los elementos de dicha corporación asignados a esa sindicatura esperaron a que llegara el refuerzo de Mazatlán para poder acercarse al lugar de la agresión, por lo que se presentaron en el sitio media hora después de recibir el reporte, ya que se presumía presencia de personas de la delincuencia organizada.