Refuerzan seguridad en zona del Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán

Ya se tiene tiempo reforzando la seguridad en el Fraccionamiento Real del Valle y aunque el martes de realizó un operativo de búsqueda de los responsables del asesinato de una mujer en la entrada de uno de los cotos de ese asentamiento humano no se han tenido resultados positivos, dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, lamentablemente la persona quedó sin vida en el lugar, ya cuando llegamos nosotros ya no contaba con signos vitales, se desplegó un operativo de búsqueda coordinado, hasta el momento no ha habido resultados positivos y ya los demás datos los tiene la Fiscalía”, expresó.

“Sí, sí, ya tenemos tiempo realizando reforzamiento en esa zona particular, la autoridad federal nos apoya bastante en esa zona, nosotros tenemos elementos en todos los sectores, nosotros no lo estigmatizamos como un foco rojo, nosotros atendemos”.

Dijo que los ocupa cada una de las situaciones que suceden en el municipio y se analizan en las Mesas de Seguridad.

“También en la zona rural nos apoyan directamente las autoridades federales”, continuó, “en la semana pasada hubo un descenso del 18 por ciento en los últimos 21 días, en tres semanas, y en los últimos 14 días no hubo cambios, se mantuvo la incidencia delictiva normal”.

La semana pasada hubo cinco personas detenidas por el delito de tránsito de vehículo con reporte de robo, una por robo violento de persona, una por robo simple a comercio y una persona capturada por violencia familiar, lo que dio un total de ocho detenidos, además se recuperaron ocho motocicletas con reporte de robo, 11 vehículos con reporte de robo y un vehículo con placas sobrepuestas y se aseguraron ocho cartuchos útiles.