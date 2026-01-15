Refuerzan seguridad en zonas de Mazatlán para prevenir privaciones de la libertad: Secretario del Ayuntamiento

En zonas de Mazatlán como los fraccionamientos Santa Fe y Pradera Dorada se ha reforzado la seguridad para prevenir hechos delictivos como la privación de la libertad de personas, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Ahorita nos estaba informando el Vicefiscal (en la Zona Sur del Estado), él le está dando seguimiento porque están en investigación los hechos esos (privaciones de la libertad), nosotros solamente tuvimos el reporte, se atendió, pero es el Vicefiscal el que ya le está dando seguimiento”, añadió en entrevista tras salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz realizada este jueves.

“Todo sobre el mapa de calor (zonas de mayor incidencia delictiva) lo platicamos y se manda el patrullaje y se recompone precisamente para evitar, las Praderas, Santa Fe son de los más focalizados que estamos también reforzando”.

Agregó que está en proceso de investigación por parte de la Vicefiscalía en el Sur del Estado el reporte de la presunta privación de la libertad de una persona la tarde del miércoles rumbo a la Avenida Santa Rosa.

“Había, pero un reporte sólo de una camioneta negra, lo otro no, esa es la que se tiene, lo otro no hay indicios”, continuó.

También recordó que el martes la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, fue a Culiacán, donde iniciaron todo el proceso con todas las instituciones para comenzar a diseñar el Operativo de Seguridad para el Carnaval de Mazatlán 2026, pues aunque sea muy similar al del año pasado hay condiciones distintas, comienzan a dar ese sesgo y ahí empezaron a hacer el diseño mismo que posteriormente va tener unas etapas antes de presentar cuántos elementos participarán y todo, como se acostumbra.

“Se quiso hacer con mucho tiempo (de anticipación), el Gobernador mismo sí le pidió a la Presidenta: vamos diseñándolo ya, porque también el Carnaval está más cerca, trabajando cada quien en sus corporaciones y ya después hacen un unificado, pero ya se está trabajando eso, la misma Presidenta fue al inicio del protocolo del diseño y ahí tienen varias etapas ya por parte de las corporaciones”, expresó Ríos Pérez.

En el Operativo de Seguridad del Carnaval del año pasado participaron poco más de 3 mil elementos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate y se prevé que para este año sea una cantidad similar.