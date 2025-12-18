$!Refuerzan seguridad y resguardo en la Secundaria General 3 de Mazatlán por vacaciones

MAZATLÁN._ Una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad y el resguardo de sus instalaciones es la que implementa la Escuela Secundaria General No. 3 “Genaro Estrada”, ante la proximidad del periodo vacacional.
Será a través de una vigilancia permanente por parte del personal encargado de resguardar las instalaciones, que se buscará evitar que se cometan actos de vandalismo en esta institución, señaló la directora del plantel, Marlene de Jesús Méndez Silva.
Apuntó que, a diferencia de otros centros educativos que pueden quedar vulnerables durante el receso escolar, la Secundaria “Genaro Estrada” cuenta con el cuidado por parte de los mismos vecinos e incluso veladores, lo que ha permitido mantener el orden y prevenir posibles actos de vandalismo.
“Durante el periodo vacacional la escuela no se queda sola, siempre cuenta con personal de vigilancia que se encarga de resguardar las instalaciones. La comunidad de la colonia Francisco Villa es muy solidaria y entre todos nos cuidamos y nos damos aviso para mantener la escuela segura”, comentó.
La directora destacó que este tipo de acciones forman parte del programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública conocido como “La Escuela es de Todos”, la cual promueve una participación activa de la comunidad en el cuidado de los espacios educativos.
Asimismo, indicó que bajo este esquema, padres de familia, vecinos y personal escolar trabajan de manera coordinada para proteger la escuela, especialmente durante los periodos vacacionales.
Esta cercanía ha fortalecido a la comunidad y ha permitido que los vecinos se mantengan atentos, avisando de manera oportuna ante cualquier situación inusual, dijo.
Por otro lado, Méndez Silva resaltó que, de manera paralela, el plantel ha registrado avances importantes en materia de infraestructura y seguridad, pues entre las mejoras más recientes se encuentra el reforzamiento del cerco perimetral, realizado con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia.
Además, se ha conseguido instalar un portón eléctrico para el acceso del personal docente, el cual permanece cerrado para mayor control y protección.
La directora del plantel indicó que esta acciones responden al objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a toda la comunidad escolar y avanzar de manera gradual hacia un entorno más seguro y ordenado.
“Cada día le estamos dando un poco más de seguridad a la escuela; por ejemplo, ya contamos con un portón eléctrico para el acceso del personal docente, el cual permanece cerrado”, declaró.
“Paso a paso seguimos avanzando para darle mayor seguridad a la institución y alcanzar la paz que tanto buscamos”.
Finalmente, reiteró el compromiso por mantener un plantel debidamente resguardado durante el periodo vacacional, a fin de que, al regreso a clases, alumnos y docentes encuentren una escuela en condiciones óptimas, asegurando que la General No. 3 “Genaro Estrada” consolida una nueva etapa basada en la corresponsabilidad, la seguridad y el trabajo en conjunto entre autoridades, comunidad y escuela.