$!Refuerzan seguridad y resguardo en la Secundaria General 3 de Mazatlán por vacaciones

MAZATLÁN._ Una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad y el resguardo de sus instalaciones es la que implementa la Escuela Secundaria General No. 3 “Genaro Estrada”, ante la proximidad del periodo vacacional.

Será a través de una vigilancia permanente por parte del personal encargado de resguardar las instalaciones, que se buscará evitar que se cometan actos de vandalismo en esta institución, señaló la directora del plantel, Marlene de Jesús Méndez Silva.

Apuntó que, a diferencia de otros centros educativos que pueden quedar vulnerables durante el receso escolar, la Secundaria “Genaro Estrada” cuenta con el cuidado por parte de los mismos vecinos e incluso veladores, lo que ha permitido mantener el orden y prevenir posibles actos de vandalismo.

“Durante el periodo vacacional la escuela no se queda sola, siempre cuenta con personal de vigilancia que se encarga de resguardar las instalaciones. La comunidad de la colonia Francisco Villa es muy solidaria y entre todos nos cuidamos y nos damos aviso para mantener la escuela segura”, comentó.