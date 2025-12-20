$!Refuerzan vacunación en Villa Unión tras confirmarse 6 casos de sarampión

MAZATLÁN._ Tras la confirmación de seis casos de sarampión en la sindicatura de Villa Unión, autoridades de salud a nivel estatal reforzaron de manera inmediata las acciones preventivas mediante brigadas intensivas de vacunación, con el objetivo de contener el brote y evitar su propagación en otras zonas.

Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social la instancia encargada de coordinar estas jornadas, las cuales incluyeron recorridos casa por casa y puntos estratégicos de atención, donde se aplica la vacuna contra el sarampión y se revisa la cartilla de vacunación de la población.

Estas acciones se activaron después de que personal médico realizó visitas previas a la comunidad, donde identificaron casos sospechosos y posteriormente confirmaron los positivos mediante una serie de pruebas.

De acuerdo con el personal de salud encargado de estas brigadas, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa vía respiratoria, por lo que la respuesta debe ser rápida y organizada.

En este sentido, la vacunación se está enfocando principalmente en personas menores de 50 años, ya que los adultos, en su mayoría, cuentan con inmunidad natural adquirida por contacto previo con el virus en décadas pasadas, cuando la enfermedad era más frecuente.

Además de la aplicación de la vacuna, las brigadas brindaron orientación directa a las familias sobre los principales síntomas del sarampión, que suelen iniciar con fiebre, malestar general, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, para posteriormente presentar erupciones cutáneas que comienzan en el rostro y se extienden al resto del cuerpo.