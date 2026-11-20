Con revisiones en los accesos principales y vigilancia hacia los asistentes, elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno se sumaron este viernes 20 de noviembre en un operativo de seguridad y resguardo con motivo del desfile cívico conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, realizado sobre la Avenida del Mar, en Mazatlán.

En el despliegue participaron efectivos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes se distribuyeron en distintos puntos del paseo costero y sus alrededores para mantener la vigilancia durante el desarrollo de las actividades conmemorativas.

Como parte de las acciones preventivas, los elementos fueron colocados a lo largo de vialidades paralelas a la Avenida del Mar, entre ellas la Avenida Cruz Lizárraga, donde se mantuvo presencia de las distintas corporaciones para supervisar los alrededores de la zona en la que se desarrolló el evento.

La presencia de los cuerpos de seguridad también se extendió a diferentes puntos del malecón, donde los elementos permanecieron atentos al movimiento de personas que acudieron a presenciar el desfile, así como a las actividades que se desarrollaban en las inmediaciones del recorrido.

De igual manera, personal de las distintas corporaciones realizó recorridos de vigilancia y rondines a lo largo del paseo costero, manteniendo presencia tanto en las zonas donde avanzarán los contingentes como en los espacios destinados a los asistentes.

El despliegue de las fuerzas municipales, estatales y federales permitió mantener una cobertura de vigilancia en diferentes sectores cercanos a la Avenida del Mar, no solamente sobre el trayecto del desfile, sino también en las vialidades que conectan con esta zona turística de Mazatlán.

Durante el desarrollo de las actividades, los elementos de seguridad permanecieron distribuidos en puntos estratégicos, mientras otros continuaron con los recorridos por las inmediaciones del malecón, como parte del dispositivo preventivo implementado para la celebración.

Estas labores formaron parte de la coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, con la finalidad de resguardar a los participantes del desfile, así como a las familias y demás ciudadanos que acudieron para observar los contingentes.

De esta forma, el operativo tuvo como propósito prevenir incidentes y mantener las condiciones de seguridad durante la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, una de las celebraciones cívicas que tradicionalmente reúne a participantes y espectadores sobre el paseo costero de Mazatlán.