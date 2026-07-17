Refuerzan vigilancia en Mazatlán ante aumento de hechos violentos

Ante el incremento de hechos delictivos de alto impacto en las últimas semanas en Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa anunció un reforzamiento especial de la vigilancia en el puerto como parte del operativo vacacional de verano, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y brindar condiciones de seguridad a residentes y turistas.

El titular de esta dependencia estatal, Sinhúe Téllez López, señaló que la situación en Mazatlán ha sido analizada de manera particular debido a los acontecimientos violentos que se han presentado recientemente, algunos de ellos prácticamente de manera diaria.

Mencionó que, ante este panorama, se determinó reforzar la presencia de corporaciones federales, estatales y municipales en la ciudad, aprovechando el despliegue extraordinario que se realizará durante el periodo vacacional de verano.

“Hoy tuvimos la reunión de la Mesa de Paz y Seguridad, donde nos presentaron un diagnóstico de la situación que se ha venido presentando aquí en Mazatlán”, dijo.

“Precisamente con este operativo de vacaciones se va a reforzar la presencia de autoridades de los tres gobiernos para evitar que se sigan presentando estos incidentes de las últimas semanas”.

El Secretario de Seguridad estatal expresó que la estrategia de seguridad no ha cambiado y continúa basada en los lineamientos establecidos por el Gobierno federal, cuyos ejes principales son la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el incremento de las labores de inteligencia e investigación, y la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad.

Sin embargo, mencionó que las operaciones sí se ajustan de acuerdo con el comportamiento delictivo de cada región, por lo que cuando se detecta un aumento en determinados delitos, se implementan acciones focalizadas para atender los puntos de mayor riesgo.

En lo que respecta al reporte de detonaciones de arma de fuego y un presunto intento de despojo de vehículo en el puerto, hechos que generaron cuestionamientos sobre posibles cambios en la estrategia de seguridad, Téllez López indicó que no existe una modificación de fondo en el esquema de seguridad, sino un reforzamiento operativo derivado de las condiciones que actualmente enfrenta Mazatlán.

“La estrategia sigue, lo que cambia son las actividades que realizamos el grupo interinstitucional. Si vemos que aquí en Mazatlán se está incrementando alguna actividad delictiva, nos enfocamos para realizar operaciones focalizadas”, explicó.

Además, externó que como parte del operativo vacacional, la región sur del estado contará con alrededor de 8 mil elementos de distintas corporaciones, una parte importante de ellos concentrados en Mazatlán debido a la afluencia turística y a la necesidad de fortalecer la vigilancia en playas, zonas hoteleras, centros recreativos y principales vialidades.

Finalmente, Téllez López expresó su confianza en que la mayor presencia policial y militar contribuya a inhibir la comisión de delitos y permita que el periodo vacacional transcurra en condiciones de tranquilidad tanto para visitantes como para la población local.

“El personal que va a estar aquí en el plan de operaciones para vacaciones de verano va a reforzar las actividades aquí en el puerto. La finalidad es que ya no se continúen presentando este tipo de actividades”, puntualizó.