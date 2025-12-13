$!Regala Club Rotario una Navidad inolvidable a niñas y niños en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mañana inolvidable se vivió en el Gran Acuario Mazatlán con la visita de niñas y niños de sectores más vulnerables, convocados por el Club Rotario Mazatlán Norte. Para algunos, el día comenzó desde las 05:00 horas; sin embargo, la ilusión de asistir a una posada en el Gran Acuario Mazatlán y la posibilidad de llevarse una bicicleta hicieron que cualquier sacrificio valiera la pena.

De acuerdo a un comunicado, provenientes de Escuinapa, Isla de la Piedra, La Ladrillera y diversas colonias de la periferia, más de 70 niñas y niños, con miradas llenas de felicidad y entusiasmo, arribaron desde las 08:00 horas al recinto. Fueron recibidos con un desayuno para, posteriormente, disfrutar de un recorrido por las instalaciones, donde no podía faltar el encuentro con los lobos marinos.

El momento más esperado llegó con la rifa de bicicletas, un regalo que todos los pequeños pudieron llevar de regreso a casa. La jornada cerró entre risas y aplausos, animada por el payaso Espaguetti, quien logró contagiar alegría y crear recuerdos imborrables.