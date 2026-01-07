Regala lectora de Noroeste juguetes para la campaña ‘Sé Un Rey Mago’

Mediante la donación de diversos juguetes, la señora Echeagaray, lectora de Noroeste, se sumó a la edición número 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’, organizada por esta casa editorial, plasmando un gesto de solidaridad y sensibilidad social.

Con la entrega de estos juguetes, la señora Echeagaray contribuyó a cumplir los deseos de niñas y niños que compartieron sus historias a través de las páginas de este diario como parte de la campaña.

La aportación realizada por la lectora se sumó al trabajo colectivo impulsado por Editorial Noroeste, en el cual tanto lectores, como ciudadanos, suscriptores y empresas, unen voluntades para llevar un momento de júbilo a menores que viven situaciones complejas, siendo esta edición, un trabajo en conjunto con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia A.C. por segundo año consecutivo.

Los juguetes donados se sumaron a los regalos solicitados por los pequeños, quienes con entusiasmo expresaron sus anhelos a través de los relatos publicados en el marco de la campaña, permitiendo que más deseos pudieran hacerse realidad gracias a la participación solidaria de la comunidad.

A través de este tipo de acciones se ha reforzado el espíritu de empatía de la campaña, demostrando que la colaboración de los lectores fortalece el sentido de comunidad y tiene un impacto directo en la vida de estos infantes y sus familias, quienes encontraron en este convivio un momento de cercanía y optimismo.

Con la participación de personas como la señora Echeagaray, la edición 33 de ‘Sé Un Rey Mago’ reafirmó su vocación solidaria y el valor de la empatía ciudadana, consolidándose como un espacio donde las historias compartidas se transforman en sonrisas y recuerdos significativos para la niñez mazatleca.