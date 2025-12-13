Mazatlán
Regala Motoclub Mazatlán sonrisas a niñas del Orfanatorio Mazatlán con desayuno en La Noria

Integrantes del motoclub ofrecieron un recorrido y realizaron un convivio como parte de una tradición solidaria que mantienen desde hace 15 años con la institución
Carlos Robles |
13/12/2025 17:54
MAZATLÁN._ En un ambiente de convivencia, lleno de sonrisas y entusiasmo, el Motoclub Mazatlán A.C. llevó a cabo su tradicional jornada solidaria con las niñas del Orfanatorio Mazatlán, siendo en esta ocasión un pequeño convivio y desayuno en La Noria.

Esta actividad, que desde hace 15 años se realiza con la institución, se ha consolidado como un compromiso constante con la niñez y la responsabilidad en el puerto por parte del motoclub.

El convivio inició en punto de las 08:00 horas en las instalaciones del orfanatorio, donde los integrantes del motoclub arribaron para convivir con las menores y preparar el recorrido programado.

Tras unos minutos de organización y bajo un estricto esquema de cuidado y acompañamiento, las niñas tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia distinta al recorrer la ciudad a bordo de un vehículo especial, siempre resguardados por los miembros del club y del orfanatorio.

Fueron 21 personas del Orfanatorio Mazatlán las que formaron parte de esta actividad, de las cuales 17 eran niñas de entre 4 y 17 años; dos niños, de 9 y 16 años; y finalmente, dos encargadas del cuidado de los jóvenes.

Por su parte, cerca de 30 miembros del Motoclub Mazatlán se sumaron a esta tradicional jornada.

El paseo incluyó un trayecto por la zona de Olas Altas, donde las menores pudieron apreciar el entorno histórico y turístico del puerto, así como un recorrido por distintos tramos del malecón de Mazatlán, uno de los espacios más representativos de la ciudad.

El trayecto convirtió este paseo en un momento especial que rompió con la rutina diaria y fortaleció el vínculo entre las niñas y quienes, por un día, fungieron como sus padrinos.

Posteriormente, el contingente tomó rumbo hacia la sindicatura de La Noria, donde se llevó a cabo un desayuno en un conocido restaurante de la comunidad, espacio en el que la convivencia continuó en un ambiente más relajado, entre risas y el intercambio de experiencias.

A través de este tipo de experiencias, el Motoclub Mazatlán busca ofrecer un momento recreativo que, a su vez, transmita valores como el respeto, la empatía y la importancia de la convivencia comunitaria.

De tal manera que esta tradición se ha mantenido gracias al esfuerzo conjunto de los miembros del motoclub, los cuales, año con año se coordinan para hacer posible la actividad, convencidos de que las acciones constantes, aunque sencillas, generan un impacto positivo y duradero.

