Regalarán 40 mil preservativos durante el Carnaval de Mazatlán 2026

Como cada año, Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+ anunció que, ante el incremento de casos de VIH, hepatitis C, sífilis y gonorrea, entre otras más enfermedades transmitidas por una sexualidad irresponsable, en este carnaval se repartirán 40 mil preservativos masculinos del kit de prevención durante los días de celebración del Carnaval de Mazatlán, del 12 al 17 de febrero próximo, informó Israel Tavera Posadas.

“De acuerdo a los datos que nos dio el Capacit en el 2024, hubo 97 casos confirmados de personas de VIH y si más no recuerdo el 2025 se cerró con 103 casos. Fue un incremento, y el objetivo principal tanto del sector Salud como de nosotros, es darle continuidad y reforzar las campañas de prevención que son muy importantes. No solamente es la infección por VIH, sino por hepatitis C, sífilis, gonorrea y varias más que se relacionan con una sexualidad no muy responsable”.

El responsable de la atención a la comunidad LGBTTTIQA+, agregó que la entrega de los condones e información, contará con el apoyo del Instituto Municipal de la Juventud para los acceso principales en Olas Altas, tanto del escudo y la ubicada por la Avenida Zaragoza.

“Para hacer del conocimiento de toda la ciudadanía y todos los visitantes que tendremos en este próximo carnaval 2026, como cada año llevaremos a cabo nuestra jornada especial de prevención, haciendo la entrega del kit de prevención para promover la sexualidad responsable y sobre todo prevenir las infecciones de transmisión sexual, así como los embarazos no planeados”, expuso.

Dijo que el programa lo desarrolla cada evento masivo del tipo y que ha dado muy buenos resultados por la gran aceptación de la ciudadanía de protegerse.

“Lo reciben con sorpresa pero con agrado, pero con mucho gusto estos kits de prevención que son básicos para que puedan disfrutar de las fiestas, pero con responsabilidad durante las fiestas”, agregó.

Los días viernes 13, sábado 14 y lunes 16, será cuando el personal estará repartiendo los kits de prevención básicos, que en volumen a los repartidos el año pasado es una cifra muy similar, comparó.

Además de que durante todo el año están desarrollando la entrega de preservativos masculinos y la información relacionada a la oficina.

El kits consta de ocho preservativos masculinos, con información relacionada con las enfermedades de transmisión sexual, con las pruebas rápidos, así como la importancia de los tratamientos del VIH y los servicios que presta la coordinación y los de Capacit Mazatlán, así que insistió el llamado a cuidar su salud en este rublo de la sexualidad con el uso de los preservativos que se dan gratuitamente, tanto externos como internos.