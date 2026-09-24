$!Regidores confrontan cifras de Jumapam con fugas, drenajes y calles sin reparar durante comparecencia

Durante la comparecencia, los regidores reclamaron respuestas concretas para habitantes que aseguran haber esperado meses para que se atiendan sus reportes o se reponga el pavimento después de una reparación, así como una serie de problemas que han afectado a los mazatlecos durante la actual administración.

En una sesión ante el Cabildo Municipal, González Naranjo expuso los resultados del organismo y atribuyó parte de los problemas actuales al crecimiento de la ciudad y al rezago acumulado durante años, aunque no concluyó su presentación audiovisual fue interrumpido al agotarse los 20 minutos asignados para su exposición inicial.

Las cifras de reparaciones y obras presentadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, contrastaron con los reportes de fugas, drenajes desbordados y calles sin rehabilitar que regidores llevaron a la comparecencia de su gerente general, Jorge Guadalupe González Naranjo.

Además, sostuvo que el costo de operar las instalaciones, pagar energía eléctrica, adquirir insumos y mantener las redes ha aumentado más rápido que la tarifa base del agua, por lo que, según sus cifras, esta pasó de 76 a 113 pesos en una década.

En materia financiera, indicó que la eficiencia comercial pasó de 66 a 77 por ciento y que la eficiencia de cobro alcanzó 96 por ciento, recordando que, cuando comenzó su gestión en noviembre de 2022, Jumapam tenía más de 12 mil reportes pendientes y una cartera vencida de 461 millones de pesos. De acuerdo con el gerente, Mazatlán pasó de alrededor de 438 mil habitantes hace más de 15 años a más de medio millón en la actualidad, mientras que en temporadas vacacionales aumenta la población que demanda el servicio, periodo en el que las tomas de agua potable crecieron más de 40 por ciento.

Asimismo, el gerente de la Jumapam reconoció que el rezago en infraestructura de agua potable y drenaje supera los 10 mil millones de pesos, atribuyendo esta situación al crecimiento de Mazatlán y a problemas acumulados durante años, y estimó que, incluso con recursos suficientes, abatir el rezago tomaría alrededor de 30 años.

En su informe, González Naranjo explicó que Jumapam se encarga de captar, potabilizar y distribuir el agua, así como de recolectar y tratar las aguas residuales, destacando que el organismo opera dos plantas potabilizadoras, 38 tanques reguladores, 20 rebombeos de agua potable, 32 cárcamos y siete plantas tratadoras para atender la zona urbana y las 72 comunidades rurales del municipio.

Reparaciones que dejan calles abiertas

Entre las principales preocupaciones compartidas por varios regidores, destacó las condiciones en que terminan las vialidades después de los trabajos realizados de Jumapam, dejando tramos abiertos.

El regidor Jesser Yael Martínez Otero, reconoció que las cuadrillas realizan reparación, pero cuestionó el por qué en ocasiones quedan excavaciones sin rellenar o tramos de pavimento pendientes de reponer.

“Cuando uno sale a campo, sí ha notado que hacen las reparaciones correspondientes, pero mucho de lo que nos vienen preguntando aquí es por qué a veces queda sin rellenar o sin tapar el hueco. ¿En qué forma nosotros o ustedes pueden solucionar este problema para que ya no persista el tema del bacheo por reparaciones de Jumapam?”, comentó.

Por su parte, Wendy Liliana Barajas Cortés llevó un caso específico, en el sector de la colonia Olímpica, en la calle Juan de la Barrera, entre las avenidas Insurgentes y Acuario, donde desde noviembre pasado se abrieron tramos de aproximadamente seis cuadras para intervenir el drenaje y todavía hay concreto fracturado o retirado, desniveles, zanjas y tierra suelta.

Barajas Cortés dijo que esas condiciones dificultan tanto la circulación de vehículos y peatones como el acceso a algunas viviendas, añadiendo que vecinos afirman haber acudido en repetidas ocasiones a Jumapam sin obtener un número de reporte ni una fecha definitiva para la rehabilitación.

“Lo que resulta difícil de entender para los ciudadanos es por qué después de esas intervenciones tienen que seguir viviendo entre zanjas, concreto fracturado, tierra suelta y dificultades para entrar y salir incluso de sus propias viviendas”, declaró.

“Una reparación del drenaje no debería convertirse en un problema permanente para los vecinos, ni de esta colonia ni de ningún mazatleco”, añadió.

Ante esto, González Naranjo señaló que existe un proyecto para Juan de la Barrera y que falta revisar la asignación de recursos y fijar los tiempos de ejecución, por lo que se comprometió a revisar el caso y, en una semana, informar una fecha para la conclusión de la obra, la cual, dijo, tendría que realizarse por etapas.

“Es tanto el trabajo, créanme, que de 100 cosas, lo aceptamos, se nos puede ir una, se nos pueden ir dos. Aquí no venimos a decir que somos perfectos, nos falta mucho por hacer”, respondió.

Ya tenemos ahí el proyecto (en la calle Juan de la Barrera) y me comprometo a revisarle el proyecto de aquí a una semana y en una semana darle fecha para la conclusión de la obra”, agregó.

Durante la última ronda, Barajas Cortés insistió en saber si la reparación tendría algún costo para los vecinos, a lo que el gerente explicó que depende de dónde se encuentre el daño.

“Si el daño que ellos presentan también está en sus tomas, se les indica que va a haber un costo, pero es para reponerles toda la toma, no se les está cobrando por ir a arreglarles esa fuga en ese momento”, dijo.

Por su parte, el regidor Felipe Alberto Parada Valdivia solicitó un diagnóstico integral del estado del drenaje en Mazatlán, con expediente técnico, monto necesario para intervenirlo y gestiones ante otras instancias de gobierno.

Asimismo, cuestionó el criterio con que Jumapam decide qué reportes atender primero, exponiendo que durante un recorrido por dos calles de la colonia Sánchez Celis, recibió 15 solicitudes relacionadas con fugas y reparaciones pendientes.

Según los vecinos que consultó, algunos casos llevan entre tres y ocho meses sin resolverse y, cuando finalmente se hace la reparación, la rehabilitación de la calle puede tardar otros meses.

“En la presentación que nos dio, no vimos un diagnóstico integral de la situación en la que se encuentra el drenaje en toda la ciudad. ¿Cuál es su expediente técnico? ¿Cuál es el monto que se requiere?”, cuestionó.

A su vez, la regidora Milay Quintero Beltrán pidió que el organismo detallara cuántas obras ha realizado, cuánto dinero se invirtió y cuáles siguen abiertas, por lo que cuestionó la diferencia entre los resultados presentados en el informe y los problemas que observa en colonias y espacios públicos.

“Me gustaría que nos informara cuántas obras, cuántos millones, cuáles terminaron y cuáles se quedaron abiertas, como se quedan las zanjas en nuestras colonias semanas tras semanas sin que nadie regrese. Con todo el respeto, su oficina tiene números y la calle tiene aguas negras”, manifestó.

Por su parte, Martín Ochoa López preguntó cómo pueden coordinarse mejor los regidores con Jumapam para canalizar las solicitudes ciudadanas y cuáles serán las acciones prioritarias antes de que termine el año.

González Naranjo respondió que los pendientes no se limitan a casos recientes y que el organismo debe atender a toda la ciudad y a las comunidades rurales, por lo que propuso abrir un espacio de revisión cada viernes para que los regidores presenten peticiones, conozcan su estado y reciban una explicación sobre las respuestas del organismo.

Además, afirmó que Jumapam mantiene coordinación con Obras Públicas y otras dependencias municipales, aunque admitió que, por el volumen de trabajo, algunas reparaciones pueden quedar pendientes.

Villa Unión y las plantas tratadoras

Parada Valdivia también preguntó por la solución definitiva para el abastecimiento de Villa Unión, afectado tras los daños que una creciente del río Presidio ocasionó en la línea de suministro, ante lo que el gerente informó que el proyecto preliminar fue entregado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual solicitó adecuaciones. Según dijo, Jumapam ya envió la versión modificada y espera su validación.

Sobre las plantas de tratamiento, González Naranjo indicó en su informe que cinco de siete proyectos ejecutivos de modernización habían sido entregados a Conagua para su revisión, donde afirmó que dos proyectos ya cuentan con el visto bueno de esa dependencia y que se buscan recursos para llevarlos a cabo, incluso mediante gestiones internacionales, aunque no detalló en la comparecencia los montos de cada obra ni fechas para su ejecución.

La regidora Maribel Chollet Morán expuso casos de drenajes desbordados, cortes de agua y reportes que, según vecinos de las colonias Echeverría y Olímpica y de sectores del Centro, llevan meses sin resolverse, así como también acusó a Jumapam de descargar aguas sin tratar al mar y pidió información sobre las plantas tratadoras y los adeudos a proveedores.

“A nosotros, nos toca ser gestores, esa es nuestra obligación, gerente. Hay mucho por hacer, pero esta es la realidad que vivimos en Mazatlán y esta no la podemos ocultar”, mencionó.

Ante esto, el gerente habló de proyectos de modernización y ofreció revisar los casos en mesas de trabajo, pero no respondió puntualmente a la acusación sobre las descargas ni precisó los adeudos.

De esta forma, al cierre de la sesión, la comparecencia había permitido exponer las cifras de Jumapam y los reclamos recogidos por los ediles, pero varios asuntos seguían sin una respuesta concreta como el calendario para rehabilitar calles, el criterio y tiempo de atención de reportes antiguos, la situación de cada planta tratadora y la solución definitiva para Villa Unión.

Por lo que el compromiso más próximo quedó en Juan de la Barrera, donde el gerente ofreció informar en una semana cuándo concluirían los trabajos.