$!Regidores del PAS presentaron su Primer informe de Labores en la Colonia Juárez de Mazatlán

La primera en presentar su informe fue la Regidora Osuna Velarde

“Desde que asumimos las facultades he asistido a 25 sesiones ordinarias 13 extraordinarias y tres solemnes, he intervenido en el seno del Cabildo en un marco de respeto institucional, he gestionado 104 necesidades ciudadanas como apoyo de materiales de reparación equipo y limpieza a escuelas, problemas de fuga y descuentos de multas de Jumapam a organismos civiles, de descuento predial, de becas apoyos a adultos mayores y atención de ayudas diversas que se atienden en la oficina del regidor”.

“Se han dado 74 apoyos directos rurales, en Mármol, Estación Modesto, Los Llanitos, El Quelite, El Recreo entre otros, sin embargo falta mucho por hacer, pero con más efectivo acercamiento a la atención a las necesidades vamos a mejorar el Municipio, la ciudad, las Colonias populares, las sindicatura y las comunidades Rurales”.