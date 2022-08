Regidores no aprobarán más presupuesto al Instituto de Cultura de Mazatlán, sin una justificación

Mientras José Ángel Tostado Quevedo no informe detalladamente en qué se gastaron todo el presupuesto de Cultura, no habrá más presupuesto para la paramunicipal, afirmó América Carrasco, Regidora del Partido Sinaloense.

La integrante del Cabildo mazatleco sostuvo que mientras no se fundamente el por qué requieren más recursos, ellos como ediles no traspasarán más fondos.

-- ¿No pretenden darle más recursos a Cultura?

“Mientras que no haya una justificación, que se fundamente, que se justifique esta solicitud, no habría manera de que nosotros aprobáramos presupuesto, si aprobaríamos presupuesto sería para otras áreas, Servicios Públicos, lo que la gente esté demandando”.

La integrante de la Comisión de Cultura dijo que la semana pasada ya se solicitó una ampliación de recursos para la dependencia, a lo que votaron de forma negativa.

“Votamos completamente en contra, nosotros sabemos que es una de las paramunicipales con más presupuesto, de todas las demás, incluso, dentro del mismo trimestre nosotros hacíamos esa observación al titular de Cultura, le comentamos prácticamente en el primer trimestre, llevaba gastados 109 millones de pesos, tenía proyectado 40 millones de pesos más de ingresos propios, pero si se hacía un análisis a fondo de donde ellos tenían presupuestado esta proyección, te dabas cuenta que no iban a llegar a los 40 millones de pesos”, indicó.

La pasista en compañía de regidores de su partido y del PAN, señaló que el propio director de la paramunicipal desconoce el gasto de su nómina, y no ha explicado el por qué el instituto ya se quedó sin recursos.

“Le dijimos ‘cómo le vas a hacer tan solo para pagar tu nómina, el gasto corriente si te quedan 51 millones para los otros tres trimestres del año, si nada más llevas un solo trimestre’ y no sabemos porqué ni al Consejo de Cultura, que es la máxima autoridad, se nos dice en qué peras y en qué manzanas se gasta el presupuesto, es obviamente que no vamos a estar de acuerdo en el momento en el Consejo de Cultura, y no estaré de acuerdo en lo sucesivo porque estamos conscientes que en Mazatlán hay muchos rezagos en los servicios públicos”, precisó.

La Regidora enfatizó que no darán recursos sin justificación porque sería descobijar otras áreas de la Comuna, ya hace una semana Roberto Rodríguez, de Morena, dijo exactamente lo mismo.

“Hay muchos problemas con la recolección de basura, siguen los problemas de drenaje, hay otros muchísimos problemas, como para que las paramunicipales que ya fueron presupuestados sus dineros, todavía se les tenga que aumentar más, porque si se les da a ellos más, a alguien se le está quitando”, matizó la pasista.