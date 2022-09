Regidores piden cese de José Ángel Tostado Quevedo del Instituto de Cultura de Mazatlán; acusan desaseo en finanzas

Ante las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública de 2019, por terminarse ya el presupuesto de 120 millones de pesos para este año y la petición de más recursos, se debe cesar o separar temporalmente del cargo al director dei Instituto de Cultura de Mazatlán hasta que se aclare el desaseo financiero en esa dependencia, demandaron Regidores.

“Quien tiene la facultad de separar a los funcionarios es el Alcalde, pero si la Auditoría ha dicho que ha encontrado algunas observaciones, si ya sabemos que se gastó el presupuesto (de 2022), si ya sabemos que están solicitando ingresos, incluso se habla de recorte de personal, pues yo creo que el buen juez por su casa empieza y el recorte principal por el desorden que se generó sería el titular del Instituto de Cultura”, expresó el Regidor Martín Pérez.

El edil panista reveló que hay 27 millones de pesos de adeudo a proveedores, lo que es una suma muy grande.

Pérez Torres dijo que se está pidiendo una ampliación a 180 millones de pesos para cerrar el año en esa paramunicipal.

Detalló que el informe de la Auditoría Superior del Estado sobre el ejercicio 2019, muestra 26 resultados, 12 de éstos sin observación, y 14 con observación, por los cuales se emite una recomendación.

“Respecto a la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 671 mil 795.8 pesos por el pago de indemnización a personas de confianza, de honorarios y similares al salario sin contar con documentación justificable, pagos en exceso por concepto de prestación de servicios profesionales, incumplimiento en lo establecido en el contrato, pago de sueldos de personal”.

El Regidor por el Partido Sinaloense, Reynaldo González Meza, dijo que por todos es bien sabido la situación financiera del Instituto.

“Hay una frase la cual es muy coloquial que dice: ‘ves la tempestad y no te hincas’, es bien sabida la situación financiera en que se encuentra el Instituto de Cultura, cabe mencionar que ya no tiene ningún peso para pagar la nómina, absolutamente no tiene nada, de hecho se le han hecho transferencias en diferentes meses desde que se les acabó el recurso, en junio, julio y agosto”, continuó González Meza.

Precisó que en marzo ya había gastado 109 millones de pesos, prácticamente ya le quedaban nada más 11 millones para lo que restaba del año.

“Se le han hecho (transferencias) extraordinarias ahorita por 16 millones de pesos, y él (Tostado Quevedo) está por una ampliación de presupuesto, si ese presupuesto se llegara a aprobar, llegaríamos a la suma de 62.5 millones de pesos (extras)”.

Si se hace una suma con lo que ellos están solicitando, y los ingresos que ha tenido, el gasto que va a erogar el Instituto de Cultura es de más de 200 millones de pesos, expresó.

Cuestionó que se hayan empleado recursos, personal, y hasta las Reinas del Carnaval, en un evento en El Huajote, Concordia, de donde es originario, a cargo del erario mazatleco.

El miércoles circuló en redes sociales una fotografía donde el director de ese instituto, José Ángel Tostado Quevedo, de nueva cuenta viaja a la Ciudad de México, lo que generó polémica.