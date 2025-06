Regidores reclaman falta de información para aprobar un nuevo desarrollo inmobiliario en Mazatlán

MAZATLÁN._ El que no a todas y a todos los regidores se les entregue el expediente anexo para aprobar un nuevo desarrollo inmobiliario, generó una polémica en la sesión ordinaria del Cabildo de Mazatlán realizada este jueves.

“Un dictamen que se entrega en el orden del día no basta que venga firmado por la Comisión que es emisora, requiere de una socialización, requiere de la integración en el cuerpo de este dictamen el expediente anexo porque no basta la votación de la Comisión, tiene que salir al pleno. Continuamos en la cerrazón, en la negativa, no hagamos cosas buenas que parezcan malas”, dijo la fegidora priista Maribel Chollet Morán.

Momentos antes, la regidora morenista Alina Quintero Morales, coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, presentó un dictamen para ser sometido a votación de si se autorizaba la construcción del fraccionamiento Múnich en la avenida del mismo nombre, diciendo que todos los integrantes de esta Comisión tenían el dictamen y finalmente fue aprobado por mayoría de 11 votos a favor y tres votos en contra.

Previo a la votación, Chollet Morán se pronunció a favor del desarrollo de Mazatlán y de todos aquellos impulsores del mismo, pero dijo que la forma es fondo y se necesita dar cabal cumplimiento al orden establecido.

“Cada dictamen tiene que venir soportado por el expediente correspondiente. Está de sobra decir que bajo esta argumentación expuesta les anticipo que mi voto es en contra”, añadió, y así votó.

Por su parte, el regidor Rafael Mandoza Zataráin dijo que como miembro de la Comisión de Urbanismo en mención siempre ha insistido que todos los expedientes deben ir soportados con sus respectivos anexos y es parte de la dinámica que él ha manejado en esa Comisión y, dentro de los cinco integrantes, la presidenta de la misma se comprometió a entregarles ese expediente y en su caso sí lo recibió, pero no podía afirmar si el resto de sus compañeros tiene en sus manos ese expediente.

En tanto, que el edil panista Felipe Parada Valdivia expresó que ya se ha comentado en sesiones de Concertación que los dictámenes deben ir acompañados de la documentación o del expediente anexo de lo que se está dictaminando en la Comisión.

“Yo no pertenezco a la Comisión de Urbanismo, varios compañeros de nosotros, ignoro el por qué no nos hacen llegar la documentación que soporte todo lo que viene en el dictamen para nosotros tener la oportunidad de estudiarla, valorarla y poderla enriquecer o rechazar de acuerdo a nuestros propios criterios y opiniones, entonces en ese mismo sentido creo yo que la Comisión de Urbanismo está incurriendo en una omisión al no socializar los expedientes de cada dictámen que se está acordando en la Comisión, turnarlos a los compañeros que tengamos interés en ellos”, añadió.

“Es por ello que yo también anticipo mi voto en contra de este dictamen y no estoy en contra del desarrollo, ni de los inversionistas, es simple y sencillamente un tema de no venir a ciegas a aprobar un dictamen en donde no tenemos la información anexa”.

El Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, dijo que no hay un fundamento establecido como tal a los dichos de que se debe enytregar el expediente anexo a todas y todos los integrantes del Cabildo, sino a los de las comisiones.

“No hay un fundamento establecido como tal a los dichos, por eso se trabaja en comisiones, cada comisión, como bien lo dijo el maestro Mendoza, en la comisión dodne se discuten todos los documentos que se van a presentar, pero no es la única, tal es el caso de Alcoholes, tal es el caso de cuando hay una jubilación , por eso están las comisiones establecidas, las comisiones nos presentan un dictamen de la cual ya se hicieron todo tipo de valoraciones , están escritas”, comentó.

“Y así como tal no es un fundamento reglamentario en una parte abierta, sin embargo, sí, incluso hasta abrir unos micrositios que se pueda tener toda la documentación que soporta, más este tipo de dictámenes porque cabe señalar que en términos de este tipo de inversiones aquí este mismo documento nos dá cuenta de todos los pasos”.

En tanto que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que el Gobierno municipal está abierto a proporcionar esa información.

“Sin embargo, estamos abiertos”, expresó.

Ante lo expresado por el Secretario del Ayuntamiento, la regidora Chollet Morán le reviró que no se puede ir al Cabildo a votar a ciegas.

“Nada más déjeme decirle que aquí no podemos venir a votar a ciegas, eso no solamente es una inmoralidad, constituye también un problema de falta de acuerdo, de consenso, de cabildeo y socialización a todos los temas, no se queda suficiente con el voto de una comisión, es el pleno el que define a final de cuentas y es aquí en el pleno en donde regidoras y regidores no podemos tener desconocimiento sobre un tema”, recalcó.

“Dentro de las obligaciones que se establecen en la responsabilidad que cada uno de los que conformamos este cuerpo edilicio tenemos es precisamente la de tener la información para auditarla y para fiscalizarla, por lo tanto no admito bajo ninguna circunstancia que se los excluya de la información que antecede un dictamen, respecto y lo digo con claridad, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, si no hay nada que ocultar por qué no se nos entregan los expedientes, por qué esa negativa y por qué esa cerrazón a la información abierta a la que todos tenemos derechos, aquí todos valemos lo mismo y es un voto y yo mi voto lo reflexiono, y lo hago valer”.

Parada Valldivia añadió que en el pleno del Cabildo cada uno de sus integrantes cuentan un voto, pero ese voto tiene una vinculación jurídica cuando aprueban algo y si no tienen, los que sí se quieren meter de fondo en algunos temas, toda la información correspondiente, pueden tener consecuencias jurídicas posteriores por algo que aprobaron sin tener la información o el conocimiento de fondo de lo que están aprobando.