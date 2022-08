$!Regidores ‘refuerzan’ investigación de la ASE sobre luminarias led

Los Regidores de Mazatlán que denunciaron ante la Auditoría Superior del Estado la millonaria compra de luminarias a la empresa Azteca Lighting, acudieron este martes a la ASE para “reforzar” la información en la investigación que realiza el órgano fiscalizador.

Roberto Rodríguez Lizárraga, edil por Morena, dijo además que en breve habrá resultado.

“Nos dieron la oportunidad, además, de alimentar la investigación aportando datos e información que les pueda servir”, dijo el edil al salir del encuentro.

“Llevamos información que no tiene la ASE a la mano, fotos, datos del almacenamiento de Alumbrado Público, donde se manifiesta que se entregó material, y no es así, esta información no la tenía la ASE”, expuso.