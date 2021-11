$!Regidores y nuevos funcionarios de Mazatlán exigen al ‘zar anticorrupción’ inicie entrega-recepción de dependencias

En dicha sesión ocho de los 12 regidores nombraron como Secretario del Ayuntamiento al ex Vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur del estado y ex Diputado local por el PAS, Rafael Mendoza Zataráin, a Felipe Parada Valdivia como Tesorero Municipal y a Santos Guillermo López Aguirre como Oficial Mayor.

Los regidores aseguraron que en la reunión lo encontrarlo parcial, por lo que advirtieron que si no atiende el proceso, procederán legalmente contra él.

Los ocho ediles que aprobaron dichos nombramientos y tomaron posesión a dichos funcionarios pertenecen al PAS, Movimiento de Regeneración Nacional, así como de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Al salir de dicho Órgano Interno, la Regidora Carrasco Valenzuela a pregunta expresa de que si la Síndica Procuradora presentó una denuncia ante el Congreso del Estado por estos tres nombramientos, agregó que anteriormente el mismo Órgano Interno de Control, que fue el que interpuso directamente una denuncia por los nombramientos, también emitió un oficio que al leerlo parece muy lamentable.

“Anteriormente también emitió un oficio este mismo Órgano en donde al leerlo, a mí es algo que me parece muy lamentable, en la lectura se interpreta muchísima parcialidad, sabemos nosotros que la función y la naturaleza que tienen estos Órganos Internos de Control deben ser totalmente imparciales y apegados a la legalidad”, continuó la Regidora del PAS.

“Él (titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla) nos comentaba que en algunas lecturas del oficio está dando por hecho que fue una sesión que no es válida, está dando por hecho que la convocatoria únicamente puede ser emitida por el Presidente Municipal, lo cual es completamente erróneo”, recalcó.

“Entonces nosotros nos apersonamos como regidores, como afectados, porque somos obviamente el destino de este oficio y le argumentamos cuáles son los artículos del Reglamento que precisamente nos faculta a nosotros como cuerpo colegiado el 55 del Reglamento”.

Precisó que el artículo 55 del Reglamento del Municipio de Mazatlán dice que corresponde a los regidores las siguientes atribuciones, la fracción 9: Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento en caso de hacerlo así el Presidente Municipal y de acuerdo a los términos estipulados de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Presente Reglamento.Mientras que el artículo 76, en el inciso b, que dice: “Serán extraordinarias las sesiones a las que convoque el Presidente Municipal o por petición que le formulen la mayoría de los regidores del Ayuntamiento para tratar asuntos específicos”.

“Si el Presidente se negara a convocarlo, lo cual ocurrió, ustedes bien lo saben, al convocar a la sesión solicitada por la mayoría de los regidores, ellos podrán emitir la convocatoria respectiva debiendo contar con las dos terceras partes del total de regidores como mínimo, cosa que nosotros en todo momento hemos sido muy cuidadosos de que se dé esta observancia de la ley, y por lo tanto la sesión fue completamente válida”, continuó la Regidora.

“En relación con la denuncia que fue presentada por nuestra Síndica Procuradora, la licenciada Claudia Cárdenas, yo hasta el momento desconozco, no me han hecho la notificación, obviamente me entero por medios, pero hasta que tengamos conocimiento de cómo nos notifican, pues podremos ver cuál es el sentido que tiene este documento que se presenta”.

Recalcó que los regidores que hicieron los tres nombramientos están muy tranquilos, no hay mayor tranquilidad todo el tiempo con los reglamentos y con la ley viendo que su conducta y actuación sea en todo momento apegado a lo que marca la legalidad, ellos van a hacer lo que consideren pertinente, pero obviamente los ediles lo harán de igual manera.

“Ahorita estábamos comentando con el licenciado Rafael Padilla, que incluso con ese documento que él expidió está usurpando funciones, aquí la única instancia para declarar en su caso la invalidez de esas sesiones o para declarar que nosotros estamos haciendo algo indebido como servidores públicos, es el Tribunal de Justicia Administrativa”, recalcó la Regidora Carrasco Valenzuela.

“Y ya le comentamos también que tomaremos las medidas necesarias para llevar a cabo que su actuación sea conforme a derecho, a través de la Secretaría de Transparencia lo vamos a hacer, mañana (viernes a las 9:00 horas) lo citamos a que compareciera a la Sala de Junta de Regidores a efectos de ver su respuesta y en qué estaba sustentando, sobre todo, que es lo más preocupante que nos decía que lo estaba sustentando con los videos del Internet”.

Tras el encuentro con Rafael Padilla, al que también asistieron Mendoza Zataráin, Parada Valdivia y López Aguirre, la Regidora del PAS subrayó que el titular del Órgano Interno de Control tiene que hacer el proceso de entrega-recepción al que está obligado.

“Tiene que hacerlo, él también está obligado y le repito, si no también nosotros tomaremos las medidas necesarias, incluso se lo hicimos saber a él mismo que hay que tener mucho cuidado de las declaraciones que hace, debe ser muy cuidadoso él como funcionario y más como titular del Órgano Interno de Control de los oficios que emite, que sean oficios imparciales, más que nada”.

Se buscó una entrevista con el titular del Órgano Interno de Control, pero instruyó al policía municipal que regula el acceso a las oficinas donde se encuentra la de él, en una esquina de las calles México y Teniente José Azueta, en el Centro de la ciudad, que estaba muy ocupado y no podía atender entrevistas.