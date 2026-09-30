Registra 80% de avance renovación de la Mujer Mazatleca y el Paseo de las Estrellas

La renovación del entorno del monumento a la Mujer Mazatleca y el Paseo de las Estrellas registra un avance del 80 por ciento, informó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que los trabajos incluyen nuevas bancas, iluminación, plantas de ornato e intervenciones en el muro de contención.

Durante su más reciente visita de supervisión a esta obra, Palacios Domínguez expresó que el Ayuntamiento busca mejorar las condiciones de este espacio para la convivencia familiar y fortalecer su atractivo para habitantes y turistas.

Indicó que el proyecto contempla una renovación integral del área donde se encuentra el Paseo de las Estrellas, dedicado a reconocer a grupos musicales y artistas de Sinaloa.

“Se están instalando bancas nuevas, el muro de contención, iluminación nueva y también área de ornato de embellecimiento de plantas para que también esta área sea concurrida para familias y también sea motivo de orgullo”, expresó.

“Las estrellas que están ahí representan grupos musicales y artistas muy reconocidos de Sinaloa”, agregó.

La Alcaldesa sostuvo que las mejoras permitirán dar mayor realce a este punto turístico del malecón y ofrecer condiciones más adecuadas para quienes lo visitan.

Aunque Palacios Domínguez aseguró que la renovación está próxima a concluir, no precisó una fecha de terminación, señalando noviembre como un plazo estimado, sujeto a que los trabajos continúen conforme a lo previsto.

Como parte de las intervenciones en esta zona, el Ayuntamiento también atenderá el socavón registrado en el muro de contención junto al monumento a la Mujer Mazatleca.



Oleaje retrasa rehabilitación de la Carpa Olivera

En lo que respecta a la rehabilitación de la Carpa Olivera ha enfrentado retrasos por el fuerte oleaje y las condiciones del clima, explicó la alcaldesa durante el mismo recorrido de supervisión.

En este sentido, señaló que, pese a que los trabajos en este espacio comenzaron antes que los de otros puntos turísticos supervisados, las condiciones del mar han impedido concluir la intervención, destacando que el proyecto contempla la sustitución del piso por una superficie que reduzca el riesgo de resbalones, así como la renovación de los baños, el área del tobogán y la alberca.

“Debido al oleaje, debido al clima, pues no ha podido ser posible terminarlo, aunque lo empezamos primero aquel. Se está reponiendo todo el piso para que sea un piso donde la gente no se pueda resbalar”, dijo.

Palacios Domínguez explicó que estas acciones buscan recuperar el espacio para el uso familiar de los mazatlecos y los turistas que visitan el puerto, aunque no dio a conocer una fecha para terminar los trabajos.

De tal forma que la alcaldesa sostuvo que la supervisión de ambas obras busca garantizar la calidad y duración de las intervenciones, como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y turística de Mazatlán.