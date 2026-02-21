$!Registra afluencia moderada jornada contra el sarampión en clínica de Prados del Sol

MAZATLÁN._ Con una afluencia moderada de personas, principalmente jóvenes y adultos, se llevó a cabo este sábado la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión en la Unidad de Medicina Familiar número 56 del IMSS Bienestar, ubicada en el fraccionamiento Prados del Sol. Desde las primeras horas del día, ciudadanos comenzaron a llegar al módulo de vacunación instalado en el interior de la clínica, donde personal de salud organizó la atención para aplicar las dosis y orientar a quienes acudieron con dudas sobre su esquema de vacunación.

A lo largo de la mañana se observó un flujo constante de personas que aprovecharon la apertura de las unidades médicas durante el fin de semana para poder aplicarse la vacuna ante el brote desatado en gran parte del País. Esta jornada forma parte de la estrategia anunciada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien informó que los días 21 y 22 de febrero todas las unidades del IMSS en el País permanecerán abiertas para reforzar la campaña de vacunación contra el sarampión. De acuerdo con lo informado, la vacunación es gratuita, segura y universal, por lo que puede acudir cualquier persona, sin importar si cuenta o no con seguridad social, la cual tiene como principal objetivo el ampliar la cobertura y proteger a la población frente a esta enfermedad que puede generar complicaciones graves si no se previene a tiempo. En el caso de la clínica del IMSS Bienestar en Prados del Sol, la mayoría de quienes acudieron fueron jóvenes y adultos que buscaban completar su esquema de vacunación o aplicarse la dosis ante la recomendación de las autoridades de salud.