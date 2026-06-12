$!Registra buena respuesta la campaña de carnosidad de Cáritas Mazatlán

Decenas de personas acudieron este viernes a las instalaciones de Cáritas IAP para aprovechar la campaña de carnosidad realizada en coordinación con la clínica Oftavisión, donde se ofrecieron revisiones especializadas a bajo costo para detectar y atender padecimientos y problemas visuales.

Luego de una amplia convocatoria realizada durante la semana por el personal de Cáritas, adultos y adultos mayores provenientes de distintas colonias del puerto respondieron favorablemente al llamado y desde temprana hora hicieron fila en busca de recibir un diagnóstico oportuno y acceder a tratamientos a precios accesibles. El señor Eduardo Camacho, uno de los beneficiados de la campaña, destacó la importancia de este tipo de jornadas para las personas que no cuentan con los recursos suficientes para atenderse en clínicas privadas.

“Me parece que está bien lo que hacen y se agradece. Ya tengo años yo, no recuerdo cuánto, pero ya tengo mucho tiempo con este padecimiento. Vivo retirado de aquí, pero una hermana me mandó un mensaje y me dijo que iban a hacer la campaña aquí, así que me lancé y está bien porque mucha gente económicamente pues no puede ir a hacer una cirugía por otro lado, y aquí te la ofrecen más barata”, expresó. Durante la campaña, los asistentes únicamente realizaron un pago de recuperación de 50 pesos, lo que permitió acercar los servicios médicos especializados a sectores de la población con dificultades económicas. En total se atendieron a 75 personas esta mañana.

La doctora Andrea Vázquez, de Oftavisión, señaló que la respuesta ciudadana fue positiva, ya que muchos de los pacientes presentaban afecciones que requieren atención especializada. Los padecimientos más frecuentes detectados durante la jornada fueron carnosidad, conocida médicamente como pterigión, así como cataratas y otras. “La verdad es que ellos están bien agradecidos porque es una campaña que llega a sus comunidades y está abierta para todo el mundo; entonces gracias a ellos pueden venir por una revisión oportuna”, comentó la doctora.