Registra Carpa Olivera avance superior al 80% tras inversión de 1.7 millones de pesos

La rehabilitación de la Carpa Olivera registra un avance superior al 80 por ciento y representa una inversión de un millón 700 mil pesos, informaron autoridades del Ayuntamiento de Mazatlán.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez explicó que el espacio continúa intervenido, aunque las condiciones del oleaje han provocado interrupciones en los trabajos ubicados más cerca del mar.

“La Carpa Olivera actualmente está siendo intervenida, se están haciendo las reparaciones y, por cuestiones del mismo oleaje, hay momentos en los que no se puede trabajar”, comentó.

Por su parte, Martín Gallardo Noriega, director de Obras Públicas detalló que únicamente permanecen pendientes algunos colados ubicados en las áreas próximas al océano, por lo que deberán esperar a que disminuya el nivel del mar para continuar.

“Ya tiene más de un 80 por ciento de avance. El tema es que faltan algunos colados que están muy cerca del oleaje y estamos esperando que baje un poco el nivel del mar para poder terminarlos”, expresó.

Sin embargo, las autoridades no establecieron una fecha para concluir la rehabilitación, pues la continuación de esas labores dependerá de las condiciones marítimas.

Gallardo Noriega informó que la intervención contempla reparaciones en la alberca y el sistema hidráulico, así como trabajos en los baños, muros, monumentos y acabados del espacio recreativo.

“Se realizaron reparaciones en los baños, levantamos nuevos muros y vamos a reparar la alberca y todo el sistema hidráulico, además de los acabados y la remodelación de los monumentos”, declaró.

Entre las acciones ejecutadas se encuentran el colado de firmes y muros, la rehabilitación de los sanitarios y trabajos de pintura, enjarre y jardinería, por lo que Gallardo Noriega precisó que la inversión destinada a la rehabilitación asciende a un millón 700 mil pesos.

Contemplan vigilancia después de su reapertura

Una vez concluidos los trabajos y reabierta la Carpa Olivera, el Ayuntamiento buscará coordinarse con las instancias correspondientes para mantener vigilancia en el lugar y resguardar a sus usuarios.

Esto lo compartió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la presencia permanente de personal encargado de brindar seguridad a quienes acudan a este espacio recreativo.

“Nos pondremos de acuerdo con las entidades correspondientes para que siempre haya alguien ahí resguardando a la gente”, puntualizó.

De esta forma, aunque la rehabilitación supera el 80 por ciento de avance, las autoridades municipales no establecieron una fecha para la reapertura de la Carpa Olivera, debido a que la conclusión de los colados cercanos al mar dependerá de que disminuya el oleaje.