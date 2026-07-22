$!Registra el norte de Mazatlán actividad eléctrica; prevén lluvias por la noche y madrugada

MAZATLÁN._ Cielo nublado, relámpagos y truenos se registran la noche de este miércoles sobre el norte de Mazatlán y las zonas serranas de Concordia y San Ignacio, por lo que no se descarta alguna lluvia ligera en la zona norte del puerto. Para Mazatlán, el pronóstico indica lluvias de intensidad moderada, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros, además de la posibilidad de actividad eléctrica durante el desarrollo de las precipitaciones, informó la Dirección Estatal de Protección Civil.

A través de un comunicado, PC informó que los modelos de pronóstico climático prevén cielos nublados con probabilidades de lluvias de ligeras a fuertes durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en distintos municipios de Sinaloa. Vecinos de las zonas de Cerritos, Mármol, al norte de Mazatlán, y San Ignacio, reportan actividad eléctrica.

De acuerdo con Protección Civil de Sinaloa, las bandas nubosas se extienden desde la zona montañosa colindante con Durango hacia los municipios del sur del estado, y se espera que la actividad se desplace gradualmente hacia la región centro-norte de Sinaloa. Informó que se pronosticaban lluvias fuertes en Rosario y Concordia, la noche de este miércoles 22 de julio. Además de lluvias moderadas en Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán y Escuinapa, y lluvias ligeras en Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán y Eldorado. Para el sur de Sinaloa sigue el pronóstico de lluvias sobre todo para Escuinapa y Rosario.