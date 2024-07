En el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” de Mazatlán se han registrado tres casos de pacientes con Covid, no son graves, pero se les da seguimiento y el tema está tranquilo, está controlado, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Me pasó el director del Hospitalito que ya había tres casos detectados, no de gravedad, no preocupantes, sí detectados, sí con un tratamiento y un seguimiento monitoreado, hasta el momento el dato que me pasó precisamente el lunes era de tres casos, no sé si hoy miércoles haya amanecido algún otro caso, lo voy a preguntar, pero sí ya tenemos tres casos”, añadió.

“La semana pasada me habían dicho que no teníamos detectados, hoy sí ya tenemos detectados, nosotros lo que tenemos del Hospitalito, el Hospital General (de Mazatlán) ya dio también su nota, ya dijeron ellos que tienen casos en Mazatlán”.

Agregó que no se debe caer en psicosis porque primero ya no es algo de gravedad el tema, pues como ya está controlado, como se sabe ya cómo se atiende se debe primero evitar que éesto crezca.

“La gente que tenga un síntoma determinado el médico te dice, y vamos a reactivar en las oficinas con un comunicado los protocolos nosotros en el Ayuntamiento, que si hay un síntoma, si hay un tema que recurras, te hagas la prueba, medidas preventivas”, continuó el Presidente Municipal.

Recordó que el Centro de Atención al Covid que se tiene en el Hospital Municipal ha seguido dando atenciones tras la pandemia, por eso ahí se atienden los casos que se detectan, pero ya no como era antes con todo el tema de filas de gente ahí.

“Las condiciones no están así (no están graves) y vamos a esperar más indicaciones de la Secretaría de Salud, ahorita está todo tranquilo, está controlado, hay esos tres casos, pero no pasa de ahí”, reiteró González Zataráin.