Registra Mazatlán 15 hombres asesinados, 3 feminicidios y el hallazgo de 6 cuerpos en una fosa clandestina durante la semana

Al menos 15 hombres asesinados, tres feminicidios, el hallazgo de al menos seis cuerpos en una fosa clandestina y ataques con explosivos y a balazos contra dos viviendas se registraron del domingo 1 al domingo 8 de noviembre en el municipio de Mazatlán. El domingo 1 de noviembre se registró un ataque a balazos en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Felipe Ángeles, al nororiente de este puerto, que dejó dos internos muertos y un herido. Ese mismo día ocurrió otro ataque a balazos contra internos de un centro de rehabilitación en la colonia Flores Magón, que dejó un hombre muerto y cuatro heridos en hechos que ocurrieron cuando dichas personas disfrutaban viendo desde la acera un partido de futbol.

El mismo domingo, dos hombres fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en el interior de una unidad automotor en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de la ciudad. Mientras que el lunes 2 del mes en curso, un policía municipal fue herido a balazos en una pierna cuando llegaba a su domicilio en la colonia Valles del Ejido. En tanto que el martes 3 de noviembre, un hombre identificado como Daniel Alberto, de 45 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de su vivienda ubicada en la colonia Azteca.

Por la noche, un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado a balazos en el arco de la entrada al poblado de El Roble. De acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario, la misma noche del martes, una mujer fue asesinada a balazos entre la Avenida Juan Carrasco y la calle Tamaulipas, en la colonia Montuosa. Esa misma noche, la maestra de teatro jubilada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y organizadora de comparsas del Carnaval de Mazatlán, Sandra Leticia Jaime, fue herida a balazos por dos personas que viajaban en motocicleta y la esperaban en su domicilio en el Infonavit Jabalíes. La maestra fue trasladada a un hospital para que le brindaran atención médica.

En tanto que la miércoles 4 de noviembre se registró un ataque con dos explosivos artesanales en contra de un domicilio ubicado en el Coto Premier Mazatlán, al norte de la ciudad, en hechos que ocurrieron cerca de las 6:30 horas. Aproximadamente a las 11:30 horas de ese mismo día, en su negocio en el Mercado Municipal “Miguel Hidalgo”, en la colonia Benito Juárez, fue asesinado a balazos el propietario de una frutería identificado como Luis Alberto, de 46 años de edad. Cerca de las 13:00 horas, la abogada penalista María de los Ángeles, de 46 años de edad, fue asesinada a balazos cuando circulaba en su vehículo por la Avenida Doctor Carlos Canseco.

Por la noche un policía municipal que se encontraba con una incapacidad médica por una lesión en servicio desde el 15 de agosto pasado, fue herido a balazos en un ataque que ocurrió en la colonia Rafael Buelna. Ya el jueves 5 del presente mes, cerca de las 6:00 horas se registró un ataque a balazos en contra de una vivienda ubicada en el Coto Premier Atlántico, localizado al norte de este puerto. Ese mismo día dos hermanos fueron heridos a balazos en el Infonavit Playas y uno de ellos falleció al día siguiente en el hospital a donde fue trasladado para recibir atención médica, fue identificado como Edwin, quien contaba con ficha de desaparecido desde el 2023.

El viernes 6 de noviembre, un joven identificado como Brandon, de 22 años, fue asesinado a balazos en su domicilio en la colonia Azteca, y tras la persecución de los presuntos responsables, elementos de instituciones de seguridad detuvieron a una persona cuando el vehículo en que viajaba se embancó en la colonia Casa Redonda y presuntamente sus acompañantes lograron huir. Cerca de las 17:15 horas, en un estanque ubicado al fondo de la calle Rosarito, en la misma colonia Casa Redonda, en el área donde por la mañana quedó embancado un vehículo en la persecución, fue localizado el cadáver de un hombre. La tarde del mismo viernes, un hombre identificado como Simón, de 35 años de edad, fue asesinado a balazos en su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Mar.

El sábado 7 del mes en curso, el ex lanzador de beisbol, Enrique “N”., quien se desempeñaba como prestador de servicios de pasaje mediante aplicación, fue asesinado a balazos en el bulevar Niños Héroes, en la Sindicatura de Villa Unión. Por la tarde, un vendedor de ostiones fue asesinado a balazos en la calle Río Évora, entre la calle Albatros y Río Piaxtla, en la colonia Independencia. En esa misma fecha un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Klein, en este puerto.