$!Registra Mazatlán alta afluencia vehicular en carreteras durante Sábado de Gloria

MAZATLÁN._ En pleno periodo vacacional de Semana Santa, este sábado se registró una notable afluencia vehicular en las principales carreteras que conectan con Mazatlán, reflejo de uno de los días de mayor movilidad tanto para turistas como para residentes del puerto. Desde temprana hora, las vialidades federales comenzaron a presentar un flujo constante de unidades, intensificándose hacia el mediodía y durante parte de la tarde, donde las rutas que conectan al puerto con el norte y sur de Sinaloa, así como estados vecinos, mostraron tramos de tránsito lento en casetas de cobro. Este movimiento responde a la dinámica propia del Sábado de Gloria, donde, por un lado, parten visitantes que decidieron concluir anticipadamente su estancia en el destino y emprender el regreso a sus lugares de origen, mientras que, por el otro, continúan arribando turistas para disfrutar de los últimos días del periodo vacacional y aprovechar el fin de semana.









En la caseta de peaje de Mármol, ubicada en la salida norte del municipio, se pudieron observar filas moderadas de vehículos, donde, aunque el flujo se mantuvo constante, no se reportaron incidentes que impidan la movilidad sin mayor contratiempo. En estos puntos de accesos, elementos de la Guardia Nacional mantienen presencia, implementando operativos de vigilancia y orientación para los conductores, siendo estas acciones con las que se busca no solo agilizar el tránsito, sino además reducir riesgos y atender cualquier eventualidad en carretera. Ante esta situación, el llamado por parte de las autoridades a la población es el de conducir con precaución, respetar límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar distracciones al volante, pero, sobre todo, se insiste en no manejar bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes durante las temporadas vacacionales.







De esta forma, este comportamiento en las carreteras es un indicador positivo con respecto a la afluencia de visitantes que se ha registrado en Mazatlán durante Semana Santa, planteándose como uno de los destinos preferidos a nivel nacional en estas fechas. Se prevé que el flujo vehicular continúe elevado durante este domingo, especialmente por aquellas familias que comienzan su éxodo de regreso a sus destinos de origen después de este periodo vacacional. Sin embargo, durante la Semana de Pascua también se contempla un alto índice de visitantes en el puerto por vía carretera, especialmente los motociclistas que arribarán para formar parte de las celebraciones de la tradicional Semana Internacional de la Moto 2026.