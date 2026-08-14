$!Registra Mazatlán alta humedad que supera los 50 grados en algunas zonas

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Mazatlán registra temperaturas superiores a los 34 grados, con cielo poco nublado.

MAZATLÁN.- Mazatlán registra temperturas extremas con alta humedad la tarde de este viernes 14 de agosto. El calor es intenso, incluso dentro de las viviendas.

Pero la sensación térmica rebasa los 50 grados en algunas zonas del puerto como la zona costera, desde Isla de la Piedra hasta Cerritos y Mármol.

El pronóstico de lluvias para lo que resta de este viernes es de poca probabilidad de lluvias.

Se recomienda estar bien hidratado y exponerse a los rayos del sol si no es necesario.