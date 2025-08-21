Registra Mazatlán altas temperaturas con sensación térmica de hasta 42 grados: PC

Altas temperaturas de entre 38 a 39 grados, con sensación térmica de hasta 42 grados, se presentan en Mazatlán y así continuará en lo que resta de la presente semana, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones como hidratarse bien y usar ropa fresca, manifestó el coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

”La máxima ha andado entre los 38 y los 39 grados aproximadamente, con una sensación térmica de los 42 grados”, expresó Osuna Tirado tras manifestar que se prevé que así continúe para el fin de semana.

”Se van a seguir presentando las altas temperaturas, el llamado a la población que se prevenga, que no se exponga por tiempos prolongados a los rayos del sol, si lo va hacer usar ropa de manga larga adecuada, usar sobre todo bloqueador solar e hidratarse, tomar bastantes líquidos para evitar que tengan algún percance por las altas temperaturas”,

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el jueves y viernes lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 76 milímetros y temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el norte de la entidad.

Para el municipio de Mazatlán el SMN pronostica de este jueves al domingo temperaturas máximas de 30 a 32 grados Celsius.