Registra Mazatlán buena afluencia turística en verano, pero con tarifas hoteleras 40% más bajas

Una importante afluencia de visitantes en Mazatlán fue la que dejó la temporada vacacional de verano con niveles de ocupación que se sostuvieron mediante tarifas hoteleras menores, señaló José Gámez Valle, director de Ventas de Grupo Pueblo Bonito.

Gámez Valle señaló que durante el periodo vacacional que comprende a partir del 15 de julio a la actualidad, se ha notado una notable presencia de turistas en playas, calles y distintos atractivos turísticos de la ciudad, donde los hoteles en el puerto registraron entre el 70 y el 75 por ciento de ocupación, impulsado principalmente por la demanda registrada durante los fines de semana.

“El volumen de reservaciones disminuyó, pero no fue un verano perdido, fue bueno a secas, siendo benignos y considerando un mes de temporada a partir del 15 de julio, si hubo un volumen importante de personas en Mazatlán, solamente hay que observar la cantidad de gente que estuvo en las calles y las playas”, declaró.

Sin embargo, el empresario turístico expresó que los porcentajes de ocupación no reflejan por sí solos el resultado económico de la temporada para el puerto, esto, debido a que los hoteles están ofreciendo habitaciones a precios considerablemente menores.

En este sentido, mencionó que en comparación con el año 2024, las tarifas hoteleras acumulan una reducción cercana al 40 por ciento, lo que significa que recibir un número similar de huéspedes no necesariamente produjo los mismos ingresos para los establecimientos.

Puede hablarse de un crecimiento en la ocupación y en el volumen de personas que llegan a Mazatlán, pero las tarifas que estamos ofreciendo distan mucho de las que manejábamos anteriormente”, dijo.

“Podemos tener porcentajes similares de ocupación, pero con tarifas considerablemente más bajas”, agregó.

Gámez Valle mencionó que otro cambio fue la anticipación con la que los turistas contrataron su hospedaje, pues, anteriormente, las reservaciones se realizaban con tres meses, 60 días o al menos 45 días de anticipación, mientras que los últimos espacios se ocupaban entre 20 y 30 días antes del viaje.

Actualmente, señaló, esos espacios disponibles se llenan aproximadamente una semana antes, lo que dificulta conocer anticipadamente el comportamiento real de la demanda.

El representante hotelero reconoció que algunos visitantes se comunicaron con los hoteles al conocer las noticias relacionadas con hechos de violencia en Mazatlán e incluso expresaron su intención de cancelar sus viajes.

No obstante, aseguró que la mayoría conservó su reservación, y en los casos donde los huéspedes determinaron no viajar durante la fecha prevista, se buscó reprogramar su estancia para evitar una cancelación definitiva.

Por otro lado, para los meses de septiembre y octubre, el volumen de reservaciones se encuentra entre 20 y 25 por ciento por debajo del registrado durante el mismo periodo del año pasado, situación que llega a preocupar al sector.

“Sí hay reservaciones, pero no en la magnitud a la que estábamos acostumbrados. Contra el año pasado estamos entre 20 y 25 por ciento abajo y, frente a 2024, alrededor de 35 por ciento”, señaló.

Finalmente, Gámez Valle aclaró que todavía no puede hablarse de porcentajes definitivos de ocupación, pues será necesario esperar a que concluyan ambos meses para saber si se registra algún incremento de último momento, esto, debido a la tendencia a reservar con pocos días de anticipación, que podría modificar los resultados finales.