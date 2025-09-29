Registra Mazatlán lluvias con actividad eléctrica la noche de este lunes

Fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica se presentan la noche de este lunes en Mazatlán sin que hasta el momento se hayan reportado problemas de inundaciones.

Fue cerca de las 21:00 horas cuando comenzaron las presentaciones pluviales acompañadas de rayos y truenos en distintos sectores de la ciudad.

Durante el día el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dio a conocer que para hoy se pronosticaban altas temperaturas de entre 34 a 38 grados en Mazatlán y lluvias de entre 5 a 25 milímetros o litros por metro cuadrado.

Las presentaciones pluviales serían generadas por un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental.

Por ello recomendó a la población estar atenta a la información meteorológica emitida por las autoridades.

Las lluvias han sido intermitentes y hasta cerca de las 22:00 horas no se reportan inundaciones o alguna otra afectación, pero sí se han presentado fuertes encharcamientos en partes bajas de vialidades.