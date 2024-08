“Mazatlán es muy agradable, gente muy amable, las playas son muy bonitas y cómodo todo el ambiente; la vida nocturna también es muy padre. Ya habíamos venido antes a Mazatlán, era nuestra idea regresar porque nos gustó mucho; llegamos ayer y ya fuimos a la Isla de la Piedra, a algunos antros y ahora la pasamos bien en la playa”, explicó Mario.

Por último, Julio Valenciano, visitante de Nuevo León, y que viene a Mazatlán acompañado de su familia, comentó que es la segunda vez que puede acudir al puerto a pasar las vacaciones, añadiendo que a pesar de que ama pasar el rato en las playas, quizás si le gustaría que haya más restaurantes en la arena y un mejor control de tráfico en la calles y avenidas de la ciudad.

“Todo muy bien acá en Mazatlán, nada más no me ha gustado el tráfico que se hace en las avenidas y que no puedes estacionar en ningún lado, pero en general todo bien. Ya habíamos venido una vez acá, pero esta ocasión nos invitaron nuestras cuñadas, pero es agradable, nos gusta mucho estar aquí en el mar disfrutando del momento, quizás más tarde o mañana visitemos el Faro. También siento que faltan un poco más de restaurante o bares en la playa como les digo, la estancia en la playa es lo mejor”, mencionó el vacacionista.